ANCP lança curso de Cuidados Paliativos para enfermagem

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) dá um passo histórico ao lançar o 1º Curso Básico de Capacitação em Cuidados Paliativos para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, voltado à maior categoria profissional da saúde no Brasil. Com mais de 2,5 milhões de técnicos e auxiliares atuando em todas as regiões do país, a ANCP reconhece o papel essencial desses profissionais na linha de frente do cuidado e aposta na formação como ferramenta de transformação da prática assistencial.

Com 40 horas de duração, o curso será oferecido na modalidade online, a distância e assíncrona, permitindo ao profissional adaptar os estudos à sua rotina. O conteúdo está disponível na plataforma da ANCP. O investimento é de R$ 297,00, podendo ser parcelado em até 12 vezes, e há previsão de políticas de desconto para grupos, instituições e comunidades compassivas.

O conteúdo será dividido em oito módulos principais e um bônus sobre autocuidado do profissional, que serão liberados gradativamente, com lançamento de 2 a 3 módulos por mês. Os participantes terão acesso à plataforma por até um ano. Os tópicos abordam desde os princípios dos cuidados paliativos até técnicas específicas como hipodermóclise, manejo de sintomas e higiene paliativa. Haverá materiais complementares como textos, indicações de filmes e atividades práticas.

O curso também está alinhado à Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) e considerando que o técnico de enfermagem é profissional essencial nas equipes assistenciais, com a maior carga horária de contato direto com os pacientes, capacitar esse profissional é garantir que todo o restante da equipe possa atuar com mais eficiência e humanidade.

A enfermeira Marinete Franco, coordenadora do Comitê de Enfermagem da ANCP, reforça a relevância de ser um aprimoramento exclusivamente para técnicos e auxiliares de enfermagem. “Somos, muitas vezes, a última pessoa que um paciente vê antes de morrer. Independentemente da categoria profissional, temos o dever ético e legal de garantir conforto físico, psíquico, social e espiritual. Isso é parte da nossa identidade como cuidadores”, explicou.

Há mais de 600 mil pessoas no Brasil que precisam de cuidados paliativos, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, a maioria dos profissionais não recebeu formação específica para esse tipo de atendimento, uma lacuna que o curso irá preencher. Para a enfermeira Ivy de Carvalho, vice-coordenadora do Comitê de Enfermagem da ANCP, se a formação básica é generalista, o objetivo é capacitar de forma específica, prática e acessível. “O programa foi pensado para quem está na beira do leito, lidando com a dor, a fragilidade e a finitude diariamente”, ressalta.

Na opinião da Dra. Roberta Antoneli Fonseca, enfermeira paliativista e diretora Científica da ANCP, o treinamento representa um marco na trajetória da enfermagem paliativa no Brasil, pois foi elaborado por um time de especialistas com experiência na assistência, docência e pesquisa, reunindo mestres, doutores, professores universitários e profissionais atuantes no SUS e na saúde suplementar. “Queremos que essa capacitação seja um instrumento de mudança na vida desses profissionais, e também para quem receberá os seus cuidados”, conclui a especialista.

Serviço:

Curso Básico de Capacitação em Cuidados Paliativos para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - ANCP

Valor: R$ 297,00 (parcelamento em até 12x)

Modalidade: EAD, assíncrono

Duração: 40 horas

Certificação: Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP)

Mais informações e inscrições: https://go.hotmart.com/B100432944J?dp=1

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) é uma associação científica, fundada em 2005, que tem como objetivo congregar profissionais com interesse no desenvolvimento, ensino e implementação dos Cuidados Paliativos no Brasil. É a entidade oficial de representação multiprofissional da prática paliativa no Brasil. Sua atuação abrange a representação dos profissionais que trabalham em Cuidados Paliativos, promovendo ações de fomento e desenvolvimento de educação, pesquisa e atividades profissionais.

A ANCP também busca parcerias com instituições, públicas e privadas, governamentais nacionais e internacionais, entidades de classe e associações de apoio a pacientes e familiares, a fim de que estimular a implementação de serviços de Cuidados Paliativos no Brasil, que comprovadamente aumentam a qualidade de vida dos pacientes e promovem melhor gestão nas instituições de saúde.