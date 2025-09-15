Red Sea Global apresenta a Ilha Shura: uma nova era do turismo de luxo começa em setembro

A Red Sea Global (RSG), desenvolvedora dos destinos de turismo regenerativo The Red Sea e AMAALA, anunciou que os primeiros resorts e atrações da Ilha Shura começarão a receber hóspedes nas próximas semanas.

A primeira fase da inauguração inclui a estreia dos hotéis SLS, EDITION e InterContinental, além do Shura Links, o primeiro campo de golfe em uma ilha na Arábia Saudita. Esse marco representa um passo decisivo para a RSG, que segue transformando em realidade as ambições da Visão 2030 de promover a transformação e a diversificação econômica do país, ao mesmo tempo em que demonstra o potencial do turismo regenerativo.

"Localizada no coração do The Red Sea, a Ilha Shura representa tudo o que a Red Sea Global defende: ambição ousada, profundo respeito pela natureza e o compromisso de redefinir o turismo na Arábia Saudita e além. Com a abertura gradual da Shura nas próximas semanas, avançamos em nossa missão de estabelecer novos padrões em turismo regenerativo, ao mesmo tempo em que concretizamos a Visão 2030", afirmou John Pagano, CEO do Grupo Red Sea Global.

A Ilha Shura contará, ao todo, com 11 resorts de padrão internacional, todos programados para abrir nos próximos meses. Quando concluída, a ilha oferecerá aos hóspedes acesso incomparável a paisagens naturais intocadas, amenidades luxuosas, gastronomia e varejo de alto nível, experiências exclusivas e uma programação cultural marcante, tornando-se o coração pulsante desse destino turístico de nível mundial.

Os hóspedes poderão chegaràilha de barco pela marina ou por veículo elétrico, passando pela impressionante travessia Shura de 3,3 km, que inclui a maior ponte interna da Arábia Saudita. Ao chegar, serão imersos em um universo de lagoas turquesa, praias intocadas e hospitalidade de alto nível.

O Red Sea International Airport (RSI), localizado a três horas de voo de 250 milhões de pessoas e a oito horas de voo de 85% da população mundial, é a porta de entrada para o destino The Red Sea. Ele já recebe voos domésticos e internacionais regulares. Recentemente, foi anunciado que a Qatar Airways operará voos diretos para o RSI três vezes por semana a partir do próximo mês, com novos voos a serem anunciados em breve.

Um trio de marcas hoteleiras de padrão mundial

Os seguintes resorts receberão os primeiros hóspedes nas próximas semanas:

SLS Red Sea: unindo beleza natural e o charme único da SLS, o SLS The Red Sea oferece 150 quartos e villas de luxo, incluindo opçõesàbeira-mar e sobre a água, com experiências selecionadas de cultura, bem-estar e lazer.

unindo beleza natural e o charme único da SLS, o SLS The Red Sea oferece 150 quartos e villas de luxo, incluindo opçõesàbeira-mar e sobre a água, com experiências selecionadas de cultura, bem-estar e lazer. The Red Sea EDITION: um refúgio de luxo moderno e tranquilidade na ilha, o resort oferece 240 quartos elegantemente decorados, incluindo 53 suítes, um spa de nível mundial, diversos restaurantes e acesso a esportes aquáticos e golfe.

um refúgio de luxo moderno e tranquilidade na ilha, o resort oferece 240 quartos elegantemente decorados, incluindo 53 suítes, um spa de nível mundial, diversos restaurantes e acesso a esportes aquáticos e golfe. InterContinental The Red Sea Resort: um refúgio de luxo cinco estrelas descontraído com 178 quartos e 32 suítes, cinco opções gastronômicas, spa, espaços para eventos e um design inspirado nos recifes de coral ao redor.

Nos próximos meses, os oito resorts restantes devem ser inaugurados, incluindo: Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood.

Ilha Shura, com seu formato natural de golfinho, é o coração vibrante do The Red Sea. O conceito de design principal, desenvolvido pelos mundialmente renomados arquitetos Foster + Partners, é carinhosamente chamado de "Coral Bloom", em referênciaàinspiração que os recifes de coral ao redor proporcionamàarquitetura.

Os resorts da Ilha Shura foram projetados para se integrar perfeitamente ao ambiente intocado da ilha. O desenvolvimento foi cuidadosamente planejado para reduzir ao máximo o impacto ambiental e otimizar a eficiência energética. Por exemplo, assim como em todo o The Red Sea, a Shura é totalmente alimentada por energia renovável.

Além dos resorts, a Ilha Shura abriga uma coleção de residências exclusivas. As primeiras propriedadesàvenda na ilha foram anunciadas no início deste ano e estarão prontas para entrega no final de 2025. Os residentes terão acesso a todas as atrações da ilha, suas praias intocadas e águas cristalinas, além de acesso facilitado ao restante do destino e aos resorts icônicos.

O primeiro campo de golfe em uma ilha no Reino

O Shura Links também será inaugurado em setembro, oferecendo uma experiência de golfe de nível mundial que combina desafio, design e sustentabilidade. Como o primeiro campo de golfe em uma ilha na Arábia Saudita, o Shura Links proporciona vistas espetaculares e um percurso planejado para harmonizar as paisagens desérticas naturais com fairways verdes e exuberantes. A sustentabilidade é um ponto central, com gestão de água inovadora e práticas ecológicas incorporadas ao projeto e operação. Fácil de acessar a partir de todos os resorts da Ilha Shura e disponível também para hóspedes e residentes de outros resorts do The Red Sea, ele promete uma experiência de golfe inesquecível em um cenário costeiro intocado.

O impacto da RSG sobre a natureza e as comunidades vai muito além das fronteiras de seus destinos. Por meio de seus destinos transformadores The Red Sea e AMAALA, a empresa está criando 120.000 novos empregos, impulsionando o crescimento econômico e promovendo um futuro sustentável para todos.

Para mais informações sobre como agendar uma visita, acesse www.visitredsea.com.

Sobre a Red Sea Global

A Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) é uma desenvolvedora imobiliária verticalmente integrado, com um portfólio diversificado nos setores de turismo, residências, experiências, infraestrutura, transporte, saúde e serviços. Isso inclui os destinos de turismo regenerativo de luxo The Red Sea, que começou a receber hóspedes em 2023, e AMAALA, previsto para receber seus primeiros hóspedes em 2025.

Um terceiro destino, o Thuwal Private Retreat, foi inaugurado em 2024. A RSG também foi responsável pelas obras de reforma no Aeroporto de Al Wajh, focadas na modernização do terminal e da infraestrutura existentes, além da construção de um novo terminal internacional.

A RSG é uma empresa do PIF e representa um elemento central na meta da Arábia Saudita de diversificar sua economia. Em seu portfólio crescente de destinos, subsidiárias e negócios, a RSG busca liderar o mundo rumo a um futuro mais sustentável, mostrando como o desenvolvimento responsável pode valorizar comunidades, impulsionar economias e melhorar o meio ambiente.

