Em 8 de setembro de 2025, a CATL, líder global em tecnologia de novas energias, apresentou seu produto de chassi de nova geração - o CATL Bedrock Chassis - na IAA MOBILITY em Munique, Alemanha, marcando sua estreia europeia. Como o primeiro chassi inteligente integrado da indústria, capaz de resistir a um impacto central em poste a 120 km/h sem incêndio ou explosão, o produto redefine o paradigma de P&D e produção automotiva na era da inteligência elétrica, com três características centrais: segurança excepcional, eficiência superior e inteligência avançada.

Uma Nova Onda de Tecnologia Começa em Munique: CATL Bedrock Chassis Estreia no IAA

O CATL Bedrock Chassis adota um design desacoplado entre a carroceria e o chassi, o que reduz os ciclos de desenvolvimento de veículos para 12 a 18 meses e diminui significativamente os custos de P&D. Seu desempenho de segurança de ponta e arquitetura modular fornecerão soluções revolucionárias para os veículos elétricos (NEVs) em todo o mundo.

A CATL propõe um modelo de cooperação local “1+1+1”, que consiste em: “uma plataforma de tecnologia de chassi, uma cadeia de P&D e um sistema de operação de marca local”, oferecendo produtos e serviços de tecnologia de chassi para parceiros globais. Essa abordagem permite o rápido lançamento de modelos competitivos no mercado, reduz consideravelmente os investimentos necessários e garante a entrega de produtos de alta qualidade.

Sua arquitetura de produto altamente inovadora e o modelo flexível de cooperação empresarial devem desencadear uma nova onda de inovação na tecnologia de novas energias.

A partir de 2025, o CATL Bedrock Chassis já estabeleceu colaborações com marcas chinesas de veículos elétricos como AVATR, BAIC e JAC, e está avançando ativamente em parcerias com montadoras internacionais na Europa e no Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, foram firmadas colaborações estratégicas com plataformas de mobilidade inteligente em todos os cenários, incluindo T3 Mobility e Ant Group, para explorar operações de ciclo de vida ideais para Robotaxis e impulsionar conjuntamente a inovação no setor de Robotaxi.

