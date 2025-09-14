Embaixador Global da ARAMIS, Dwyane Wade, celebra o lançamento da nova fragrância durante a Semana de Moda de Nova York

A tradicional marca de fragrâncias masculinas ARAMIS lançou oficialmente seu novo perfume, Intuition, com o embaixador global Dwyane Wade, durante a Semana de Moda de Nova York.

ARAMIS Global Ambassador, Dwyane Wade, attends Brand’s NYFW Pop-Up at The High Line (Courtesy of BFA)

A celebração começou com um pop-up imersivo no icônico High Line, Nova York, onde os convidados exploraram a história por trás da fragrância por meio do aroma, do som e do design. Dwyane Wade fez uma aparição pessoal no evento interativo, acompanhado de sua esposa, a atriz Gabrielle Union.

No final da tarde, Wade participou de uma conversa íntima sobre cuidados pessoais, fragrâncias e masculinidade moderna na Bloomingdale's da 59th Street. Moderada por Mike Muse, a conversa também contou com a participação de Donato Smith, barbeiro de longa data e amigo de Wade. Os principais clientes da Bloomingdale's tiveram a oportunidade de se conectar pessoalmente com Dwyane Wade, que evoluiu de um dos armadores mais bem-sucedidos de todos os tempos para um produtor, filantropo, defensor e empresário altamente conceituado.

Sobre a ARAMIS

Em 1963, ARAMIS foi criada por Estée Lauder, empreendedora pioneira e fundadora visionária da empresa de cosméticos que leva seu nome, com o propósito de ser a colônia masculina mais elegante do mundo. Refinada e distinta, unindo masculinidade clássica e sofisticação atemporal, ARAMIS tornou-se a primeira fragrância masculina de prestígio a ser vendida em lojas de departamento em todo o mundo e rapidamente consolidou sua liderança no segmento de fragrâncias e cuidados pessoais masculinos. Hoje, ARAMIS ressurge revitalizada e reinventada para uma nova geração.

Sobre The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedores do mundo de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, e é uma administradora de marcas de luxo e prestígio globalmente. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, ARAMIS, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

