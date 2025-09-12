Setor de artigos para casa movimenta R$ 102 bi em 2024

O setor de artigos para casa movimentou R$ 102 bilhões em 2024, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Artigos para Casa (ABCasa) em parceria com o IEMI - Inteligência de Mercado. O valor representa um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior (E-commerce Brasil).

O estudo também apontou que o consumo per capita anual no segmento foi de R$ 478, enquanto a média de gastos por domicílio chegou a R$ 1.362. Esses números reforçam a presença do setor dentro do varejo nacional e sua importância na rotina de consumo das famílias brasileiras.

Para Aline Fischer, especialista em decoração da Polideia, os resultados indicam que as pessoas têm direcionado mais recursos para soluções voltadas ao lar: “Peças como capas para sofás e manta para sofá se destacam nesse cenário, já que possibilitam preservar os móveis e adaptar o ambiente de acordo com diferentes momentos”, observa.

O levantamento da ABCasa e do IEMI é considerado um dos principais termômetros do segmento, pois reúne informações de movimentação financeira e hábitos de consumo em escala nacional. Os dados mostram que, mesmo diante de variações econômicas, a casa segue como prioridade nos gastos familiares.

Segundo Aline, essa tendência pode ser explicada pela busca por praticidade e flexibilidade: “Produtos que permitem renovar o visual de forma simples, sem a necessidade de substituição completa do mobiliário, acompanham a lógica apontada pelo estudo, em que o consumidor destina parte significativa do orçamento a artigos de casa”, afirma.

Os números de 2024 também sinalizam perspectivas positivas para o setor nos próximos anos, considerando tanto o aumento da movimentação financeira quanto o crescimento médio de consumo per capita. A expansão sugere que soluções voltadas ao lar continuarão ganhando relevância no varejo brasileiro, acompanhando o ritmo de adaptação das famílias e das empresas que atuam no mercado.