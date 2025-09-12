Previdência privada se consolida como alternativa de planejamento financeiro

De olho no futuro, cada vez mais brasileiros reconhecem a importância de investir em uma previdência privada como forma de garantir segurança financeira e estabilidade na aposentadoria. Em um cenário marcado por incertezas econômicas e aumento da longevidade da população, contar apenas com a Previdência Social pode não ser suficiente para manter o padrão de vida após o fim da vida ativa.

A busca por segurança financeira no futuro tem impulsionado o avanço da previdência privada no Brasil. Segundo levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), divulgado em junho deste ano, cerca de 7% da população adulta do país, o equivalente a 11,2 milhões de pessoas, já possui ao menos um plano de previdência privada aberta. No total, são quase 14 milhões de planos ativos, sendo 80% deles na modalidade individual e 20% contratados de forma coletiva.

A pesquisa revela, ainda, que o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) lidera a preferência dos brasileiros, representando 63% dos contratos, mais de 8,9 milhões de planos. O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) aparece em seguida, com 3,1 milhões de adesões (22% do total), enquanto os planos tradicionais representam 15%, com cerca de 2 milhões de contratos.

De acordo com a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos, a busca por essa modalidade de investimento de longo prazo é atribuída às vantagens que impactam diretamente no planejamento patrimonial e na qualidade de vida após a vida ativa, como a possibilidade de gerar uma renda complementar, especialmente relevante diante das incertezas quanto ao valor da aposentadoria oficial.

"Além disso, dependendo do tipo de plano escolhido, como o PGBL, é possível obter a dedução de até 12% da renda bruta anual na declaração completa do Imposto de Renda. Já o VGBL é mais indicado para quem declara no modelo simplificado, também com atrativos próprios", explica. Acrescenta que um dos pontos fortes da previdência privada é a flexibilidade.

Na Unicred, o Plano Precaver - modalidade de previdência privada fechada só para cooperados e administrada pela Quanta Previdência - tem a proposta de aliar o desempenho com a eficiência operacional. Com taxa de administração de 0,25% ao ano e isenção total da taxa de carregamento, o plano maximiza os rendimentos dos aportes feitos pelos cooperados.

"As contribuições mensais são aplicadas no mercado financeiro por carteiras diversificadas e gestores qualificados. No tempo escolhido pelo cooperado, o saldo acumulado é transformado em renda ou pode ser resgatado, conforme as opções previstas no plano", explica Carolina.

A especialista explica que, por ser construído com base na filosofia cooperativista e não ter fins lucrativos, o Precaver também permite, quando enquadrado, a dedução fiscal de até 12% do valor aportado no IR.

Por meio desse plano, é oferecido também a proteção Familiar em casos de invalidez total, permanente e de morte, oferecendo ainda mais segurança financeira para o cooperado Unicred e seus beneficiários.