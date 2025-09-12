Previdência privada se consolida como alternativa de planejamento financeiro
Segundo dados da FenaPrevi, 11,2 milhões de brasileiros possuem, ao menos, um plano de previdência privada
compartilheSiga no
De olho no futuro, cada vez mais brasileiros reconhecem a importância de investir em uma previdência privada como forma de garantir segurança financeira e estabilidade na aposentadoria. Em um cenário marcado por incertezas econômicas e aumento da longevidade da população, contar apenas com a Previdência Social pode não ser suficiente para manter o padrão de vida após o fim da vida ativa.
A busca por segurança financeira no futuro tem impulsionado o avanço da previdência privada no Brasil. Segundo levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), divulgado em junho deste ano, cerca de 7% da população adulta do país, o equivalente a 11,2 milhões de pessoas, já possui ao menos um plano de previdência privada aberta. No total, são quase 14 milhões de planos ativos, sendo 80% deles na modalidade individual e 20% contratados de forma coletiva.
A pesquisa revela, ainda, que o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) lidera a preferência dos brasileiros, representando 63% dos contratos, mais de 8,9 milhões de planos. O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) aparece em seguida, com 3,1 milhões de adesões (22% do total), enquanto os planos tradicionais representam 15%, com cerca de 2 milhões de contratos.
De acordo com a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos, a busca por essa modalidade de investimento de longo prazo é atribuída às vantagens que impactam diretamente no planejamento patrimonial e na qualidade de vida após a vida ativa, como a possibilidade de gerar uma renda complementar, especialmente relevante diante das incertezas quanto ao valor da aposentadoria oficial.
"Além disso, dependendo do tipo de plano escolhido, como o PGBL, é possível obter a dedução de até 12% da renda bruta anual na declaração completa do Imposto de Renda. Já o VGBL é mais indicado para quem declara no modelo simplificado, também com atrativos próprios", explica. Acrescenta que um dos pontos fortes da previdência privada é a flexibilidade.
Na Unicred, o Plano Precaver - modalidade de previdência privada fechada só para cooperados e administrada pela Quanta Previdência - tem a proposta de aliar o desempenho com a eficiência operacional. Com taxa de administração de 0,25% ao ano e isenção total da taxa de carregamento, o plano maximiza os rendimentos dos aportes feitos pelos cooperados.
"As contribuições mensais são aplicadas no mercado financeiro por carteiras diversificadas e gestores qualificados. No tempo escolhido pelo cooperado, o saldo acumulado é transformado em renda ou pode ser resgatado, conforme as opções previstas no plano", explica Carolina.
A especialista explica que, por ser construído com base na filosofia cooperativista e não ter fins lucrativos, o Precaver também permite, quando enquadrado, a dedução fiscal de até 12% do valor aportado no IR.
Por meio desse plano, é oferecido também a proteção Familiar em casos de invalidez total, permanente e de morte, oferecendo ainda mais segurança financeira para o cooperado Unicred e seus beneficiários.
Website: https://www.unicred.com.br/multirregional/home