Reposicionamento das UCs da Bahia tem liderança da Apex

Redefinir a percepção dos baianos sobre as suas unidades de conservação e ampliar a relevância destas áreas junto à sociedade. Esse é o objetivo que o Inema (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia) definiu, em conjunto com a Apex Comunicação Estratégica, para o projeto de reposicionamento de suas mais de 44 unidades de conservação.

Depois de meses de estudo, de mergulho na característica de cada parque e de alinhamento com profissionais da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, no dia 3 de setembro aconteceu a entrega pública das duas primeiras marcas: a nova identidade institucional geral e a do Parque Metropolitano Lagoa do Abaeté.

O projeto desenvolvido pela Apex integra a construção de um planejamento institucional, definição de narrativa pública, construção de identidade e fortalecimento simbólico, criando bases para ampliar a confiança social nas políticas de conservação ambiental no estado.

“A iniciativa tem como foco construir uma imagem pública sólida para as Unidades de Conservação da Bahia. O projeto parte da marca como instrumento de posicionamento institucional, reforçando a relação entre governo, sociedade e território. Nosso desafio foi alinhar estratégias de comunicação e identidade para promover engajamento, confiança e clareza na atuação ambiental do estado”, afirma Leonardo Fagundes, diretor executivo da Apex.

A marca principal foi criada como um símbolo unificador para todas as Unidades de Conservação, representando o sistema como um todo. Já a identidade visual do Parque Metropolitano Lagoa do Abaeté inaugura a aplicação prática da proposta. As demais 44 identidades — atualmente em fase de desenvolvimento — vão traduzir visualmente a singularidade de cada unidade, mantendo coerência com o posicionamento institucional definido.

O Parque Metropolitano Lagoa do Abaeté foi o primeiro a receber a nova identidade. A apresentação ocorreu no início de setembro, em evento com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré. Conforme matéria publicada pelo INEMA.

“O conceito criativo se apoia em cinco pilares: ação, compromisso, regionalidade, clareza e diversidade. A marca macro foi desenvolvida como um eixo articulador entre as diferentes UCs, permitindo que cada uma expresse sua singularidade dentro de uma identidade comum. Buscamos criar um sistema visual flexível, que fortaleça a comunicação pública e institucional dessas áreas”, explica Thiago Almada, diretor de operações da Apex.

O projeto segue com a entrega das demais marcas e com a implementação de estratégias que incluem aplicação em sinalização, plataformas digitais, materiais institucionais e ações educativas, alinhadas ao reposicionamento planejado para reforçar o papel das Unidades de Conservação na política ambiental do estado da Bahia.

Sobre a Apex

A Apex Comunicação é uma agência especializada em PR, estratégia de marca, design institucional e comunicação corporativa, com atuação nacional em projetos de branding e posicionamento, com objetivo de gerar autoridade, reputação sólida e influência para instituições públicas e privadas.