Patrus Transportes recebe selo RA1000 do Reclame AQUI

A Patrus Transportes recebeu o selo RA1000, reconhecimento máximo concedido pelo Reclame AQUI às empresas que mantêm excelência em atendimento ao cliente. O selo é atribuído apenas às marcas que apresentam alto desempenho em critérios como índice de resposta, solução, satisfação do consumidor e reputação.

Além da certificação, a Patrus figura entre as seis melhores empresas de transporte rodoviário do Brasil e ocupa o primeiro lugar no segmento de carga fracionada, consolidando sua liderança no setor.

“Essa conquista é fruto do trabalho de um time comprometido, que acredita no valor das relações e no propósito de fazer logística com excelência e com alma”, destaca o CEO da empresa, Marcelo Patrus.

O Reclame AQUI, fundado em 2001, é hoje uma das principais plataformas de reputação corporativa do país. Ele funciona como um canal independente entre consumidores e empresas, permitindo que clientes publiquem reclamações e acompanhem as respostas públicas das marcas.

Segundo uma pesquisa da plataforma de reclamação, realizada em fevereiro de 2025 com mais de 2,3 mil consumidores, 81,54% dos brasileiros consultam avaliações antes de adquirir um produto ou serviço e, ainda, 53% afirmam confiar nessas opiniões para tomar uma decisão. Um dado que, para Marcelo, reforça a importância de as marcas manterem boas avaliações.

De acordo com a metodologia do selo RA1000, os critérios considerados incluem:

- Reclamações respondidas;

- Índice de solução;

- Nota média dos consumidores;

- Intenção de voltar a fazer negócio;

- Volume e qualidade das interações.

“Ser reconhecida como uma das melhores empresas de transporte rodoviário na avaliação do Reclame AQUI é uma honra enorme. Nos enche de orgulho e, ao mesmo tempo, aumenta nossa responsabilidade. Eleva o nosso nível de serviço como um todo”, finaliza Marcelo Patrus.