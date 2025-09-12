XVIII CONPARH celebra a essência humana na era digital

Nos dias 22 e 23 de outubro, o Viasoft Experience, em Curitiba (PR), será palco do XVIII CONPARH (Congresso Paranaense de Recursos Humanos), um dos maiores eventos da área no Sul do Brasil. Com o tema "Tudo que só o humano é capaz de fazer!", a expectativa é reunir cerca de 2 mil participantes, mais de 70 palestrantes, em 30 painéis simultâneos, Feira de Negócios, Fórum de CEOs, mini arena para pitches dos patrocinadores e ambiente para experiências imersivas. O objetivo é promover debates sobre o futuro do trabalho em um mundo impactado pela tecnologia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site: www.conparh.com.br

Organizado pela ABRH-PR (Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná), o XVIII CONPARH propõe o aprofundamento nas competências genuinamente humanas — como empatia, criatividade, intuição e cuidado — que nenhuma inteligência artificial é capaz de reproduzir. Para o presidente da ABRH-PR, Gilmar de Andrade, o evento será mais do que técnico: “É um reencontro humano em tempos digitais, que estimula conexões verdadeiras, troca de experiências e novas oportunidades pessoais e profissionais”.

Entre os palestrantes confirmados estão: Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza e Grupo Mulheres do Brasil), Adriano Lima (coach executivo), Mafoane Odara (executiva de RH),Adeildo Nascimento (DHEO Consultoria), Sandro Benelli (Retail, Franchise and Consumer Industry), Giba Godoy (Bold Hospitality Company), Rogério Chér (Winx), Fernando Moreira (AI Thinker), Patrícia Ansarah (Instituto Internacional em Segurança Psicológica), Morris Litvak (Matura), Ricardo Voltolini (ESG e Ideia Sustentável), Silvia Triboni (especialista em Longevidade), Ricardo Tadeu (Desembargador TRT), Mirela Prosdócimo (conselheira do Comitê Paralímpico Brasileiro).

Valorização genuína

Para a diretora do XVIII CONPARH, Vera Mattos, o Congresso pretende provocar uma reconexão com a essência humana: “Vamos destacar atributos que só nós, humanos, temos: afeto, sensibilidade, criatividade, ética e coragem para inovar com alma”.

Os conteúdos abordarão a liderança como força que sustenta resultados, a tecnologia como aliada quando usada com empatia, o pertencimento como força invisível de conexão e a saúde mental como ativo essencial. O ESG será apresentado com foco em relações humanas e a inovação, com alma e propósito.

Um dos pontos altos é a Feira de Negócios, espaço que reunirá importantes marcas ligadas à área de Gestão de Pessoas, com produtos e serviços conectados ao tema central do evento. Também, terá dois locais com programações exclusivas: uma mini arena (para pitches de empresas) e uma sala de experiências imersivas. “Estamos trazendo marcas de alta qualidade que geram conexões relevantes e oportunidades reais para o público e para o mercado”, resume Luís Humberto de Quental, vice-presidente financeiro e de mercado da ABRH-PR.

Desde o primeiro passo, a proposta do XVIII CONPARH é impactar. Túneis imersivos, estímulos sensoriais, painéis interativos e murais colaborativos compõem um cenário que convida à descoberta. Espaços de convivência se integram à feira de negócios, enquanto a programação aposta em diversidade e profundidade, com fórum de CEOs, exposição de livros, jogos experienciais e dinâmicas de networking. Cada detalhe foi concebido para transformar a participação em uma jornada envolvente — onde inspiração, conhecimento e reconexão se entrelaçam do início ao fim.

Serviço - XVIII Congresso Paranaense de Recursos Humanos – CONPARH 2025

Data: 22 e 23 de outubro, das 8h às 18h

Local: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) – Curitiba (PR)

Organização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Mais informações e inscrições: https://conparh.com.br/