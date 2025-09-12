TON Strategy Company anuncia recompra inicial de ações dentro do programa de US$ 250 milhões, comprando abaixo do valor patrimonial do tesouro por ação, e início das operações de staking

A TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (a "Empresa"), uma empresa de tesouraria de ativos digitais dedicada a manter Toncoin ($TON), anunciou hoje que recomprou mais de 250.000 ações ordinárias dentro do programa de recompra de ações de US$ 250 milhões anunciado anteriormente. Além disso, a Empresa iniciou as operações de staking, conforme planejado, para gerar receita on-chain utilizando suas reservas de tesouraria.

A Empresa recomprou ações a uma média de US$ 8,32 por ação; em comparação, o TAV por ação da Empresa era de US$ 12,181 em 11 de setembro de 2025.

As recompras de ações desta semana e o início do staking destacam a solidez financeira da TON Strategy Company, seu compromisso com o valor para os acionistas e a confiança de longo prazo no ecossistema The Open Network (TON). Essas ações coincidem com marcos recentes da rede TON, incluindo a disponibilidade do $TON nas plataformas Gemini, Robinhood e Zengo, que a Empresa considera passos importantes para ampliar o acesso ao mercado do token, ativo nativo da TON, a blockchain que suporta os pagamentos, aplicativos e a economia digital do Telegram.

O staking marca uma nova fase na estratégia de alocação de capital da Empresa. Ao aportar suas reservas de $TON para a segurança da rede, a TON Strategy Company recebe rendimento em forma de $TON adicional, gerando receita recorrente on-chain que complementa a valorização do tesouro. A administração acredita que esse ciclo virtuoso, combinando acumulação, recompra de ações e receita de staking, posiciona a Empresa para aumentar o valor por ação de forma consistente ao longo do tempo.

"Essas recompras de ações e marcos de staking demonstram nossa convicção tanto na durabilidade do balanço da Empresa quanto nas oportunidades de longo prazo que enxergamosàfrente", disse Manuel Stotz, presidente executivo da TON Strategy Company. "O staking nos permite transformar nosso papel de detentor de $TON a longo prazo em um contribuinte ativo para a segurança da rede, enquanto geramos rendimento que se acumula junto ao nosso tesouro. Junto às recompras abaixo do TAV por ação, esses passos reforçam nossa estratégia de aumentar o valor por ação de maneira consistente".

No âmbito do programa de recompra de ações, lançado em 8 de setembro de 2025, a Empresa pode recomprar até US$ 250 milhões de suas ações ordinárias. A TON Strategy Company nomeou a Cantor Fitzgerald & Co. como sua agente não exclusivo para realizar as recompras das ações da Empresa, e o programa de recompra oferece flexibilidade quanto ao momento e ao método de futuras aquisições, que podem ocorrer no mercado aberto ou por outros meios, conforme as leis de valores mobiliários aplicáveis.

"Estamos executando um plano estratégico e disciplinado de alocação de capital", disse Veronika Kapustina, CEO da TON Strategy Company. "O staking introduz uma fonte recorrente de receita em nosso modelo, enquanto as recompras nos permitem aumentar o retorno aos acionistas. Ao mesmo tempo, mantemos recursos para continuar expandindo nosso tesouro em $TON".

Anteriormente conhecida como Verb Technology Company, a TON Strategy Company começou a ser negociada como TONX na Nasdaq Capital Market em 2 de setembro de 2025, após a mudança de nome. Depois da conclusão de uma colocação privada de US$ 558 milhões e a adoção de uma estratégia de tesouraria em $TON, a Empresa se tornou a primeira listada na Nasdaq a estabelecer o $TON como seu principal ativo de reserva de tesouraria. Como empresa de tesouraria independente, a missão da TON Strategy Company é apoiar o crescimento e a segurança de redes tokenizadas, atuando como detentora de $TON a longo prazo.

Sobre a TON Strategy Company

A TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) concentra-se na acumulação de Toncoin ($TON) para investimento a longo prazo, seja adquirida através da aplicação de receitas de transações de captação de capital, recompensas de staking ou através de compras no mercado aberto. A empresa tem como objetivo expandir de forma constante a sua reserva de $TON, fazer staking de $TON e apoiar o desenvolvimento de uma economia tokenizada dentro da plataforma de bilhões de usuários do Telegram.

Além disto, a empresa continua operando unidades de negócios legadas, incluindo a MARKET.live, uma plataforma de compras ao vivo de diversos fornecedores, e a LyveCom, uma inovadora em comércio social com tecnologia de IA, a qual permite que marcas e comerciantes ofereçam experiências de compras ao vivo omnicanal em sites, aplicativos e plataformas sociais.

Valor Patrimonial do Tesouro por Ação

A administração acredita que o TAV por ação fornece informações e insights úteis sobre o desempenho operacional dos negócios, tanto para a administração quanto para os investidores. A apresentação dessa métrica deve ser considerada como complemento aos resultados financeiros da Empresa e não substitui as informações contidas nos registros da Empresa juntoàSEC. O TAV por ação deve ser usado apenas por investidores sofisticados que compreendam seu propósito limitado e suas limitações.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluindo afirmações relacionadasàmissão, estratégia e objetivos da Empresa, como o acúmulo e uso de $TON. Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes, e os resultados reportados não devem ser considerados como indicação de desempenho futuro. Fatores importantes que podem afetar os resultados ou desfechos reais incluem, entre outros: riscos relacionados ao Toncoin eàindústria de ativos digitais; a capacidade da Empresa de executar com sucesso seu programa de recompra de ações, sua estratégia mais ampla de alocação de capital e outras iniciativas de negócios; e outros riscos e incertezas descritos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q referente ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2025, e em registros subsequentes juntoàSEC. Essas declarações prospectivas refletem apenas a situação na data deste comunicado, e a Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações, seja por novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando exigido por lei.

1 O TAV por ação é calculado como a soma do preço de mercado agregado das participações em $TON da Empresa mais o caixa disponível da Empresa, dividida pelo número de ações ordinárias da Empresa e warrants pré-financiados em circulação, e foi calculado às 19h ET do dia 11 de setembro de 2025, utilizando o preço do $TON no CoinMarketCap de US$ 3,19. A Empresa possuía 60.808.677 ações ordinárias e 1.677.996 warrants pré-financiados em circulação em 11 de setembro de 2025.

