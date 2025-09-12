Nações aliadas se reúnem para discutir o futuro do financiamento multilateral em segurança e defesa

Esta semana, o Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group coorganizou uma conferência internacional na Cidade de Londres para discutir a criação de um novo banco multilateral, com o objetivo de levar expertise do mercado de capitais às linhas de frente da segurança global.

O evento no Mansion House, coorganizado pelo Lord Mayor de Londres, contou com a presença de 72 participantes de 37 países da aliança da OTAN, da UE e de nações aliadas do Indo-Pacífico.

Realizado na véspera do evento Defence and Security Equipment International (DSEI), o evento "Information Day" (Dia da Informação) do DSRB contou ainda com a participação de mais 88 representantes de diversas instituições, incluindo a União Europeia, a OTAN, oito bancos comerciais parceiros, múltiplos bancos centrais e de desenvolvimento, além de representantes de fundos globais, agências de rating, associações setoriais e think tanks.

Notas aos editores:

O DSR Bank Development Group é uma organização sem fins lucrativos que trabalha pela criação de um banco completo em colaboração com países e instituições.

O DSR Bank foi concebido para complementar os esforços de financiamento existentes, oferecendo capital dedicado a projetos com dificuldade de acesso a fundos tradicionais ou que necessitem de liquidez adicional para fornecedores de níveis mais profundos. Ele é mais uma ferramenta para Estados soberanos, que manterão controle seu controle total.

O DSR Bank foi criado para oferecer suporte financeiro tanto a governos quanto a empresas. Por exemplo, governos poderiam receber empréstimos com classificação AAA diretamente para pré-financiar projetos de defesa ou participar de iniciativas de aquisição multinacional.

O DSR Bank oferecerá garantias aos bancos comerciais para reduzir seus riscos, mobilizando assim fundos privados para investimentos relacionadosàsegurança.

Com essa abordagem, o banco pretende apoiar áreas financeiras onde soluções tradicionais são difíceis, por exemplo, devido a incertezas regulatórias, questões de ESG ou falta de percepção de crédito de players menores no setor de defesa.

