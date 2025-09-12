Energia solar atinge 3 milhões de residências no Brasil

O Brasil alcançou a marca de 3 milhões de sistemas solares em residências, segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As instalações fotovoltaicas nesse mercado somam 20,8 GW e beneficiam mais de 4 milhões de consumidores que aderiram ao segmento de geração distribuída (GD).

Segundo a projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o país se consolidou entre as quatro maiores potências de energia renovável, com uma matriz energética mais limpa e diversificada. O destaque é da produção de energia solar, eólica e de biocombustíveis, garantindo ganhos ambientais e impulsionando a economia.

No setor condominial, a energia fotovoltaica tem se destacado como uma das principais alternativas para reduzir custos e promover a preservação ambiental. No entanto, o investimento inicial para instalação dos sistemas ainda é considerado elevado para muitos empreendimentos.

Para contornar essa barreira, cada vez mais condomínios estão recorrendo a linhas de financiamento específicas para projetos de energia solar. De acordo com Zener Costa, CEO da LLZ Garantidora e administrador de empresas, a energia solar tem ótimos benefícios para os condomínios. “Nossos clientes têm nos procurado para realizar empréstimos para financiar a instalação dos projetos de energia fotovoltaica, o que torna o retorno sobre o investimento bastante atrativo. Além disso, a valorização do imóvel e o apelo sustentável são fatores que têm motivado síndicos e condôminos a buscarem essa alternativa”.

Para o CEO, além de ajudar o meio ambiente, a energia solar também eleva a eficiência energética e pode tornar o condomínio autossuficiente em eletricidade. “Condomínios que investem em soluções limpas não apenas reduzem despesas, mas também contribuem para um futuro mais sustentável.”.



Energia elétrica

A Aneel elevou para 6,3% a projeção de aumento das tarifas de energia elétrica em 2025. O índice ficou acima da previsão de inflação para este ano, que é de 5,05%, segundo Boletim Focus do Banco Central. Com o aumento das tarifas de energia elétrica, condomínios residenciais e comerciais ampliaram o interesse por soluções que ofereçam mais economia e previsibilidade nos custos.



