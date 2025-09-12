Kuvasz Solutions e comforte fortalecem parceria global, impulsionando expansão na América do Norte

A Kuvasz Solutions, provedora líder de serviços de pagamento de alta prioridade e especialista em HPE Nonstop, e a comforte, pioneira e líder em proteção centrada em dados em pagamentos, anunciaram a expansão de sua parceria bem-sucedida. Com base em sua experiência comprovada em promover inovação em pagamentos e proteção de dados na América Latina, as duas empresas estão expandindo sua colaboração para uma escala global, com ênfase imediata no mercado dos Estados Unidos.

Esta parceria aprimorada é um resultado direto do êxito comprovado que ambas as empresas alcançaram juntas na América Latina. Combinando os serviços estáveis de pagamento da Kuvasz Solutions com a tecnologia de ponta de segurança de dados da comforte, a parceria possibilitou que instituições financeiras e fintechs aprimorassem sua segurança e conformidade.

"Nossa parceria com a Comforte revolucionou a experiência de clientes selecionados na América Latina", afirmou Andreas Suma, diretor administrativo da Kuvasz North America. "A rápida digitalização do mercado e a procura por serviços de pagamento inovadores e confiáveis criaram o cenário perfeito para o aprimoramento das nossas capacidades combinadas. Agora, estamos preparados para ampliar o grau de inovação, segurança e escalabilidade ao cenário norte-americano."

A comforte expressou esse sentimento com Anthony Corazzini, vice-presidente executivo de vendas para as Américas, que declarou: "As vitórias que obtivemos com a Kuvasz Solutions demonstram nossa visão compartilhada de servir nossos clientes em comum em um relacionamento sinérgico. Esta colaboração estabelece uma parceria poderosa, que nos possibilita proporcionar um atendimento superior aos clientes em todo o ecossistema de pagamentos, garantindo a proteção de dados confidenciais. A expansão para a América do Norte é a progressão natural, desde instituições financeiras consolidadas até fintechs emergentes".

A competência compartilhada pelas duas empresas, que utiliza a plataforma HPE Nonstop, tem sido um alicerce fundamental do seu sucesso. Essa infraestrutura de alta disponibilidade garante que transações financeiras críticas sejam processadas com tempo de atividade e segurança incomparáveis.

Para discutir essa parceria expandida, a Kuvasz Solutions e a comforte estarão na HPE Nonstop Technology & Business Conference em Houston, de 16 a 18 de setembro.

Sobre a comforte AG

A comforte AG é líder no fornecimento de tecnologias de segurança centradas em dados. Hoje, mais de 500 empresas em todo o mundo confiam em suas soluções de tokenização e criptografia com preservação de formato para proteger os dados confidenciais que lhes são confiados. A Plataforma de Segurança de Dados da comforte se integra perfeitamente a ambientes nativos de nuvem modernos, assim como a sistemas core tradicionais. Não importa onde seus dados estejam, ela permite que você os descubra, classifique e proteja. Com mais de 20 anos de experiência em segurança de dados e proteção de sistemas efetivamente essenciais, a comforte AG se apresenta como a parceira ideal para instituições que desejam garantir seu desenvolvimento, protegendo seu ativo mais valioso: os dados.

Sobre a Kuvasz Solutions

Com 17 anos de experiência, a Kuvasz Solutions é uma referência segura em tecnologia de pagamento e pagamentos instantâneos. Seu portfólio possibilita que instituições financeiras, fintechs e comerciantes naveguem em um ecossistema de pagamentos em constante evolução, garantindo segurança, conformidade, eficácia operacional e capacidade de expansão. Incentivada pela inovação e foco na confiabilidade, a Kuvasz apoia a transformação digital de seus clientes por meio de plataformas de pagamento em tempo real, integração de tecnologia avançada e serviços de consultoria especializados.

