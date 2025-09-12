Illumination e Nintendo anunciam novo filme de animação baseado no mundo de Super Mario Bros. O filme se chamará Super Mario Galaxy. O Filme

A Illumination (sede: Santa Monica, Califórnia, EUA; Fundador e CEO: Chris Meledandri) e Nintendo Co., Ltd. (Sede: Kyoto, Minami-ku, Japão; Diretor Representante e Presidente: Shuntaro Furukawa, doravante “Nintendo”) anunciaram hoje que o título do novo filme de animação baseado no mundo de Super Mario Bros. será Super Mario Galaxy. O Filme. O filme será lançado mundialmente pela Universal Pictures a partir de 3 de abril de 2026.

Além disso, as duas empresas anunciaram que os dubladores que retornarão para dar voz aos personagens serão: Mario (Chris Pratt), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key) e Kamek (Kevin Michael Richardson).

Os personagens adicionais e o elenco de dubladores de Super Mario Galaxy. O Filme serão anunciados posteriormente.

Super Mario Galaxy. O Filme será lançado em 3 de abril de 2026 nos Estados Unidos e em muitos outros mercados globais, e será lançado em 24 de abril de 2026 no Japão, com alguns territórios selecionados lançando ao longo do mês de abril.

Sobre Super Mario Galaxy. O Filme

Super Mario Galaxy. O Filme é um filme de animação baseado no mundo de Super Mario Bros. e dá continuidade a Super Mario Bros. O filme,, lançado em 2023 e que arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão no mundo inteiro. Tanto o filme de 2023 quanto Super Mario Galaxy. O Filme são produzidos por Chris Meledandri, da Illumination, e Shigeru Miyamoto, da Nintendo.

O filme será cofinanciado pela Universal Pictures e pela Nintendo e será lançado mundialmente pela Universal Pictures.

Super Mario Galaxy. O Filme é dirigido pelos cineastas Aaron Horvath e Michael Jelenic, a partir do roteiro do roteirista Matthew Fogel, e com Brian Tyler retornando para compor a trilha sonora.

Sobre a Illumination

A Illumination, fundada por Chris Meledandri em 2007, é uma das principais produtoras de filmes de animação da indústria do entretenimento, incluindo Meu Malvado Favorito — a franquia de animação de maior sucesso da história do cinema —, além dos filmes recordistas Super Mario Bros.O Filme, O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida, O Grinch , Migration como também as franquias Pets: A Vida Secreta dos Bichos e Sing. As franquias icônicas e adoradas da Illumination — marcadas por personagens memoráveis e distintos, apelo global e relevância cultural — já arrecadaram quase US$ 11 bilhões no mundo inteiro. A Illumination mantém uma parceria exclusiva de financiamento e distribuição com a Universal Pictures.

Sobre a Nintendo

A Nintendo Co., Ltd., com sede em Kyoto, Japão, fornece uma ampla gama de produtos e experiências de entretenimento desde a sua fundação em 1889, começando com a fabricação e venda de cartas de baralho Hanafuda.

Desde o lançamento do sistema Family Computer (Famicom) no Japão, em 1983, e continuando com o Nintendo Switch 2, o foco da Nintendo tem sido o desenvolvimento, a fabricação e a venda de seus sistemas e softwares de jogos. Até o momento, a Nintendo já vendeu mais de 5,9 bilhões de videogames e mais de 860 milhões de unidades de hardware no mundo inteiro, além de ter criado franquias como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Pokémon™, Metroid™, Kirby™, Animal Crossing™, Pikmin™ e Splatoon™.

A Nintendo se esforça para expandir o número de pessoas que têm acesso aos seus personagens e mundos. Sua missão contínua é colocar sorrisos nos rostos de todos aqueles que ela toca com experiências de entretenimento únicas, centradas em seus produtos integrados de hardware e software para videogames.

