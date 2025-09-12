Gamificação transforma relação entre marcas e clientes

A incorporação de elementos de jogos em aplicativos tem se consolidado como uma estratégia eficaz para aumentar o engajamento e a adesão dos clientes. Conhecida como gamificação, essa abordagem vem sendo adotada por empresas de diferentes setores, com resultados expressivos na retenção de usuários e na construção de vínculos mais duradouros com as marcas.



Essa correlação entre fidelidade e rentabilidade tem levado algumas empresas a investir em experiências mais interativas e personalizadas. Nesse contexto, a gamificação surge como uma ferramenta que pode transformar ações cotidianas em jornadas mais envolventes, é a análise de Ricardo Fiorillo, diretor de marketing da Baratão Combustíveis.



A empresa tem apostado nessa tendência para redesenhar a experiência de seus clientes. Por meio de seu aplicativo, a Baratão implementou recursos como “Indique e Ganhe”, “Check-in Diário” e “Gire e Ganhe”, com o objetivo de tornar o abastecimento mais interativo e atrativo.



“A gamificação é mais do que uma estratégia de retenção: ela é a base de uma nova forma de relacionamento que chamamos de Entertainment Client, ou interação somada a entretenimento. Esse conceito pode ajudar a transformar a experiência de consumo em algo prazeroso, divertido e contínuo”, afirma Fiorillo.



Segundo o executivo, a fidelização do cliente acontece quando a relação vai além da transação. “A gamificação, ao gerar interatividade, cria proximidade e contribui para a humanização da marca. O cliente percebe que não está lidando apenas com um app ou uma empresa, mas com uma experiência que entende seu perfil, reconhece suas ações e recompensa sua participação”, destaca.



No caso do aplicativo da Baratão, cada funcionalidade foi desenhada com propósitos específicos: “O ‘Indique e Ganhe’ pode transformar clientes em promotores da marca, ampliando a base de usuários de forma orgânica. O ‘Check-in Diário’ estabelece uma rotina de contato, buscando reforçar a presença da empresa no dia a dia do consumidor. Já o ‘Gire e Ganhe’ introduz o fator surpresa, com objetivo de tornar a interação mais lúdica.”



O executivo também destaca o papel da tecnologia na construção dessa jornada. Com investimentos em UX (User Experience) e inteligência artificial (IA), a Baratão busca oferecer uma experiência fluida e personalizada.

“O setor de combustíveis precisava de inovação, e decidimos ser um dos pioneiros ao oferecer algo que tem como premissa conectar tecnologia, economia e engajamento”, acrescenta.



Além dos recursos já disponíveis, a empresa planeja lançar dez novas funcionalidades gamificadas nos próximos meses, ampliando o portfólio de interatividades e apoiando-se em análise de dados, IA e design de experiência.



O diretor de marketing afirma, ainda, que a popularização da gamificação também tem sido impulsionada por sua capacidade de gerar dados valiosos sobre o comportamento dos usuários. Esses dados permitem às empresas ajustar suas estratégias, personalizar ofertas e melhorar o atendimento.



“Nosso objetivo é esse: transformar o abastecimento em uma experiência digital completa, acessível e vantajosa para todos os motoristas”, conclui Fiorillo.



Para saber mais, basta acessar: https://usebaratao.com.br/