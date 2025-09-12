SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas

Entre os dias 21 e 24 de setembro, o Royal Palm Hall, em Campinas (SP), será palco de mais uma edição da ABRAS’25 Food Retail Future, evento voltado à inovação e às soluções para o setor supermercadista. Promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o encontro deve contar com a presença de mais de 1.200 líderes, entre empresários, executivos, especialistas e autoridades, para debater a transformação digital e a modernização do varejo alimentar brasileiro.



Durante o evento, a SISQUAL® WFM, empresa que oferece ferramentas voltadas à gestão da força de trabalho, apresentará soluções para organização eficiente de horários, aumento da produtividade das equipes e redução de custos operacionais.

De acordo com José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa, essas ferramentas têm como foco contribuir para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, podendo impactar diretamente na experiência de compra dos consumidores: “Acreditamos que essa combinação é fundamental para oferecer uma experiência diferenciada aos clientes.”



Além de expor as tecnologias oferecidas pela empresa, o executivo considera o evento uma oportunidade de ampliar a rede de relacionamentos e estabelecer novas parcerias estratégicas. “Estamos confiantes de que, além de apresentar as nossas ferramentas, poderemos criar soluções mais aderentes às necessidades do setor, gerando valor tanto para os supermercados quanto para os seus colaboradores”, pontua.



Segundo Fernandes, a presença no encontro reforça a estratégia da empresa em ampliar sua atuação no mercado brasileiro, especialmente em um dos setores que mais emprega no país.

“Estar no ABRAS’25 é uma oportunidade única de mostrar como a gestão inteligente da força de trabalho pode fortalecer o desempenho do varejo alimentar nacional”, afirma o vice-presidente.



A relevância do setor supermercadista no Brasil também é evidenciada por dados recentes. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), noticiado pelo Mundo do Marketing, aponta que cerca de 70% das vagas essenciais seguem abertas, especialmente em funções como operadores de caixa, atendentes e repositores.

Neste contexto, as ferramentas de WFM (Workforce Management) podem oferecer flexibilidade nos horários, um fator que tende a ser determinante para a satisfação e retenção de funcionários, pois buscam proporcionar melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. “Este tipo de solução também ajuda as empresas do varejo no equilíbrio da eficiência operacional e melhoria da qualidade do atendimento”, afirma Fernandes.

Para ele, a gestão da força de trabalho é essencial para esse equilíbrio, porque permite ter o número certo de colaboradores no momento certo, evitando sobrecarga da equipe, reduzindo custos desnecessários e com o objetivo de garantir que o consumidor final seja bem atendido.



O executivo afirma ainda que algumas tendências, como o uso de inteligência de dados para prever demanda de mão de obra, a integração da inteligência artificial (IA) no planejamento de escalas e a valorização de modelos de trabalho mais flexíveis, devem impactar o setor nos próximos anos.

“Já estamos nos preparando para atender a essas demandas, desenvolvendo soluções que buscam unir tecnologia e inovação para apoiar a transformação digital do setor supermercadista”, conclui o vice-presidente da SISQUAL® WFM.



Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com