Programação do 36º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2025 está aberta

De 21 a 23 de outubro de 2025, o Expo Center Norte, em São Paulo, receberá a Fenasan 2025 – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – realizada em conjunto com o 36º Encontro Técnico AESabesp. O evento, promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), terá como tema central “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”.

A programação inclui 12 mesas redondas e 11 painéis técnicos, com especialistas, acadêmicos e lideranças do setor. Entre os temas em destaque estão: Inovação tecnológica e gestão sustentável rumo à universalização até 2030; Saneamento e COP30: diretrizes para enfrentar as mudanças climáticas; Drenagem urbana e crise climática; Eficiência energética, reúso de efluentes e gestão de resíduos; Economia circular e novas oportunidades de negócio; Infraestrutura urbana frente a eventos climáticos extremos; Gestão de águas subterrâneas; Controle de perdas de água e capacitação técnica

A feira reunirá mais de 330 expositores nacionais e internacionais em uma área de 31.516 m², com expectativa de público acima de 34 mil visitantes.

Serviço