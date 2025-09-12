Interesse por graduação no exterior registra alta

O interesse dos estudantes brasileiros por cursos de graduação no exterior está em alta. Segundo levantamento do Salão do Estudante, realizado em 2024, cerca de 36% dos entrevistados manifestaram intenção de cursar o ensino superior fora do país.

Para apresentar as oportunidades de carreira nos Estados Unidos, a Hayek Global College, faculdade internacional com sede em Brasília, recebeu Amy Gardner, diretora de recrutamento internacional da Clark University, localizada em Worcester, Massachusetts.

A Clark University é uma das instituições parceiras da Hayek no programa American College, um modelo de graduação com duplo diploma Brasil–EUA. No formato 2+2, o aluno cursa os dois primeiros anos no Brasil, com currículo americano, e depois segue para completar presencialmente os dois últimos anos em uma universidade parceira nos Estados Unidos, concluindo o bacharelado em áreas como Ciência da Computação, Administração, Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, Relações Internacionais e outras ligadas aos negócios.

“A Clark University é uma instituição pequena, localizada a cerca de uma hora de Boston. Temos aproximadamente 4 mil estudantes, entre graduação e pós-graduação. Somos uma universidade de pesquisa, o que é raro para uma escola do nosso porte. Isso significa que os alunos têm uma conexão muito próxima com os professores”, destacou.

Em sua visita à Hayek, Amy ressaltou a importância da parceria com a instituição brasiliense. “Conheço a Hayek há cerca de dois anos e assinamos nosso acordo há aproximadamente um ano. Esta foi minha primeira visita presencial, e pude conversar com estudantes fantásticos. Tivemos ótimas discussões sobre os benefícios de começar os estudos no Brasil e depois fazer a transição para uma instituição parceira nos EUA. Sou uma grande fã do modelo da Hayek”, afirmou.

Amy também comentou sobre o processo de visto, preocupação comum entre os brasileiros. “O Brasil tem se mantido estável nesse aspecto. Recentemente recebemos estudantes brasileiros no International Student Welcome, o que foi muito emocionante”.

Para finalizar, Amy compartilhou dicas para brasileiros que querem estudar nos EUA ou construir uma carreira internacional: “Estudar inglês; ter coragem, arriscar e aproveitar oportunidades; entrar em contato com as universidades que estão abertas a ajudar; buscar experiências internacionais desde cedo, como intercâmbios ou programas de transição; e confiar que serão bem recebidos. Os brasileiros são sempre muito bem-vindos nos Estados Unidos”, completou.