EVER Trade anuncia mais de 900 vagas em todo o Brasil

O mês de setembro marca a celebração do nono aniversário da EVER Trade Marketing (ex-SPAR Brasil), empresa de execução e inteligência no ponto de venda, com atuação em mais de 100 mil PDVs em todo o Brasil. A companhia também comemora ter ultrapassado a marca de 8 mil colaboradores ativos e anuncia mais de 900 oportunidades de trabalho em todo o Brasil, ampliando sua contribuição para a empregabilidade formal no setor de serviços e consumo.

A EVER Trade promoverá um mutirão de vagas na segunda quinzena de setembro com ações presenciais focadas nas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo acelerar contratações para posições operacionais, com destaque para as oportunidades de Promotor e Supervisor de Merchandising.

Os interessados deverão comparecer a uma das unidades no dia 16 de setembro, a partir das 10h, para a seleção presencial, levando currículo atualizado.

- Rua do Paraíso, 148, Paraíso – São Paulo/SP

- Rua Sete de Setembro, 111, Sala 801, Centro – Rio de Janeiro/RJ

“Ultrapassar a marca de 8 mil colaboradores é mais do que um marco estatístico, é a prova de que o modelo de negócio está em sintonia com o que o varejo e o mercado de trabalho precisam: presença em campo e geração de oportunidades. Ao mesmo tempo, ter uma equipe desse tamanho é uma grande responsabilidade, não apenas com a execução para clientes, mas com o desenvolvimento de cada profissional, para que sejam os líderes do amanhã”, afirma Jonathan Dagues, CEO da EVER Trade Marketing.

Nove anos de atuação com impacto no ponto de venda

Fundada em 2016, a EVER Trade transforma a execução em campo no varejo em um motor de resultado para as marcas. Em um país de dimensões continentais, com grande diversidade de canais e perfis de consumo, a empresa entrega soluções sob medida para a execução no ponto de venda, aliando capilaridade e tecnologia a precisão operacional.

Ao longo da trajetória, a companhia consolidou a presença em todos os estados brasileiros, expandiu o portfólio de clientes e passou a operar com inteligência aplicada à gestão de times em campo. Marcas líderes como Red Bull, Nivea, Suvinil, JBS e Wella confiam à EVER a missão de garantir visibilidade.

O ano de 2024 trouxe um marco com a aquisição da participação majoritária da operação brasileira, resultando em uma gestão 100% local. O movimento de independência foi seguido por um reposicionamento de marca, consolidando a EVER Trade como uma companhia conectada à realidade do varejo.

“Não adianta evoluir se são esquecidos aqueles que fazem acontecer. O reposicionamento da EVER Trade reforça o papel central das equipes em campo. São estas que geram resultado de verdade, conectam marcas a consumidores e mantêm a empresa presente onde o varejo se transforma”, completa Dagues.

Com uma atuação voltada à performance no ponto de venda, a EVER Trade Marketing se consolida como uma das maiores empregadoras do setor no país, conectando marcas, consumidores e profissionais em uma operação em constante expansão.