METALpack aposta em embalagens sustentáveis e personalizadas

O mercado de embalagens metálicas tem registrado mudanças significativas, impulsionadas por tendências de sustentabilidade, personalização e eficiência logística, fatores que se intensificam especialmente durante o período natalino. Dados da Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) indicam que o setor continuará em crescimento em 2025, com a expedição de embalagens de papelão ondulado projetada para aumentar 4,3% em relação a 2024, atingindo 4,42 milhões de toneladas.

No contexto da METALpack, empresa especializada em embalagens metálicas, essas tendências refletem-se no planejamento voltado para o Natal. Francisco Pinho, CEO da companhia, destaca a importância de integrar sustentabilidade e funcionalidade durante a época de maior demanda: “O Natal exige atenção especial aos detalhes. Cada embalagem precisa combinar estética, resistência e responsabilidade ambiental, garantindo que produtos e presentes sejam apresentados de forma elegante e segura", afirma.

O executivo explica que o planejamento envolve toda a cadeia produtiva, desde o design voltado à redução de insumos até práticas como logística reversa e otimização do transporte. Mais do que atender à sazonalidade, o setor busca soluções que preservem recursos, reduzam desperdícios e reforcem a percepção de responsabilidade das marcas perante consumidores cada vez mais conscientes. “Nossa atuação requer antecipar tendências das embalagens e compreender profundamente as necessidades de cada cliente. No Natal, isso significa adaptar soluções metálicas que respeitem critérios de sustentabilidade, ao mesmo tempo que reforçam a identidade visual e a experiência do consumidor", complementa Francisco Pinho.

A durabilidade e reutilização das embalagens tornam-se ainda mais fundamentais durante o Natal, ao contribuir não só para reduzir o impacto ambiental, mas também para estender o ciclo de vida dos produtos. De acordo com o estudo “As 6 principais tendências de embalagem para 2025”, divulgado pela ABRE, embalagens reutilizáveis podem reduzir o impacto ambiental do consumo humano em até 85% — um indicador claro de que fabricantes e consumidores estão cada vez mais alinhados com soluções responsáveis e de design diferenciado.