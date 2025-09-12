Eldo Gomes lança livro "Influenciadores de Viagens

O livro digital “Influenciadores de Viagens”, lançado pelo jornalista Eldo Gomes (@EldoGomes), propõe uma análise sobre o papel dos criadores de conteúdo no setor turístico. Disponível no formato Kindle, a obra examina como experiências de viagem podem ser convertidas em narrativas relevantes nas redes sociais, com foco na interseção entre comunicação, turismo e influência digital.

A publicação apresenta estratégias voltadas à produção de conteúdo autêntico, com destaque para a valorização de destinos nacionais e internacionais e o fortalecimento de comunidades locais. O autor utiliza sua trajetória de mais de quinze anos no jornalismo de turismo para contextualizar práticas que envolvem planejamento de viagens e geração de engajamento em plataformas digitais.

Entre os temas abordados, o livro discute o papel dos influenciadores na divulgação de destinos regionais e no apoio a pequenos empreendimentos. Também são exploradas tendências como o uso da inteligência artificial na criação de conteúdo turístico e a adaptação das estratégias de comunicação às transformações do comportamento digital.

Relatos pessoais do jornalista são utilizados como recurso narrativo. Viagens de ônibus pelo Brasil, por exemplo, são mencionadas como experiências que permitiram reflexões sobre cultura local, hospitalidade e o processo de contar histórias a partir de deslocamentos cotidianos. Segundo o autor, cada jornada contribuiu para a construção de novos significados sobre o ato de viajar.

O livro está disponível na Amazon.