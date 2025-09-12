Influenciadores de Brasília: Eldo Gomes celebra 500 vídeos

O YouTube se consolidou como uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos do mundo. De acordo com dados divulgados pelo blog oficial da empresa, são enviados mais de 20 milhões de vídeos diariamente, o que evidencia o alcance global do sistema e a relevância de sua estrutura para o mercado audiovisual. Esse fluxo contínuo de conteúdos traduz a escala do ambiente digital e o espaço ocupado por produtores independentes, empresas de mídia e criadores de diferentes segmentos.

Dentro desse cenário, o jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes) mantém presença ativa desde 2015, quando lançou seu canal no YouTube. O projeto ultrapassou a marca de 110 mil inscritos e reúne mais de 500 vídeos publicados, entre séries, entrevistas e produções autorais. Em Brasília, o canal se tornou um dos exemplos de inserção jornalística no meio digital, acompanhando a expansão de novos formatos e a diversificação das linguagens adotadas pela plataforma.

A trajetória de Eldo Gomes no ambiente digital começou ainda em 2007, com a criação do site EldoGomes.com.br, quando cursava jornalismo e o acesso à internet era majoritariamente discado. Atualmente, além do canal no YouTube, que concentra cerca de 113 mil inscritos, ele mantém uma audiência significativa em outras plataformas, o que reforça a estratégia multiplataforma adotada ao longo de sua trajetória.

Um dos principais projetos do criador é o programa Papo com Eldo, lançado como videocast no YouTube e posteriormente expandido para outras redes. A produção soma mais de 100 convidados ao longo de três temporadas, com entrevistas e debates sobre diversos temas. O formato consolidou uma linha de conteúdo que combina periodicidade e adaptação às demandas de diferentes públicos.