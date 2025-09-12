Belgo Arames aplica tecnologia especial de revestimento

Materiais mais resistentes à corrosão e com maior vida útil são muito importantes na indústria do aço. A Belgo Arames, parceria ArcelorMittal e Bekaert que fabrica soluções em arames para diversos segmentos, utiliza a liga Bezinal® – composta de zinco e alumínio – em vários de seus produtos.

O processo consiste em aplicar essa camada protetora sobre o aço, criando uma barreira que retarda a oxidação natural do metal. Essa proteção foi pensada para ambientes agressivos, como áreas litorâneas com alta salinidade, regiões de grande umidade ou locais com presença de agentes químicos.

A tecnologia também oferece um sistema de proteção que impede a propagação da ferrugem caso o arame seja riscado ou cortado, um efeito que não ocorre da mesma forma na galvanização comum.

Soluções para setores estratégicos

Frederico Gazzola, Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Negócios, explica que o uso de revestimento zinco + alumínio pode ser uma solução estratégica para múltiplos setores da economia: "No agronegócio, por exemplo, a tecnologia é utilizada em cercas para áreas alagadiças, como o Pantanal e a Ilha de Marajó, onde a umidade acelera o desgaste dos materiais. O arame Belgo ZZ-700 Bezinal® foi desenvolvido para essas condições, reduzindo a necessidade de manutenções". Frederico ainda complementa que a tecnologia também pode estar presente na avicultura, em gaiolas que precisam resistir aos dejetos dos animais, e na piscicultura, em tanques-rede que sofrem corrosão pela água e pela aderência de moluscos.



"Na construção civil, o revestimento é utilizado em gabiões, estruturas de arame preenchidas com pedras para contenção de encostas e taludes, em especial em obras hidráulicas ou rodoviárias. Já na indústria automotiva, os arames com Bezinal® são empregados em molas mecânicas, onde o revestimento é empregado em função do atrito reduzido em comparação com outras soluções", complementa o gerente de Inovação e Desenvolvimento de Negócios da Belgo.



De acordo com ele, outros setores que também podem se beneficiar são de energia e telecomunicações: " As cordoalhas de aço que compõem as estruturas de torres e postes estão constantemente expostas a intempéries. A tecnologia Bezinal® é aplicada para conferir maior resistência ao clima e a altas temperaturas, um requisito para linhas de alta tensão que operam em sua capacidade máxima", conclui.



Foco em durabilidade e sustentabilidade

Ao prolongar a vida útil dos produtos de aço, a tecnologia contribui para práticas mais sustentáveis na indústria. A maior durabilidade dos materiais implica menor frequência de substituição, o que reduz o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos. Essa abordagem está alinhada à necessidade de desenvolver soluções que combinem desempenho técnico com menor impacto ambiental.