Primeira usina de energia renovável da ContourGlobal nos EUA entra em operação no Colorado

A ContourGlobal anunciou hoje o início das operações do Black Hollow Sun I (BHS I), uma usina solar fotovoltaica de 185 MWp localizada próximaàcidade de Severance, no Colorado.

O BHS I representa a primeira usina renovável em operação da ContourGlobal nos Estados Unidos e a fase inicial do complexo Black Hollow Sun, que também contará com o BHS II (139 MWp). Quando concluído em 2026, o complexo terá capacidade total de 324 MWp, tornando-se o maior projeto solar do norte do Colorado e o maior ativo solar contratado da Platte River.

Quando estiver totalmente operacional, o complexo produzirá cerca de 608 GWh de energia limpa por ano, que será fornecidaàPlatte River Power Authority, a concessionária comunitária que atende Fort Collins, Loveland, Estes Park e Longmont. Essa quantidade é suficiente para abastecer mais de 73.0001 residências no norte do Colorado, evitando quase 450.000 toneladas métricas de emissões de CO? por ano2.

Esse marco foi um dos destaques das comemorações de 20anos da ContourGlobal, reafirmando tanto suas origens nos Estados Unidos há duas décadas quanto seu compromisso em se tornar uma produtora independente de energia (IPP) predominantemente renovável, também por meio de outros investimentos relevantes no país.

"O início das operações do Black Hollow Sun I é um marco fundamental para a ContourGlobal, representando nossa primeira usina renovável em operação nos Estados Unidos, e tem um significado especial neste ano em que celebramos os 20 anos de fundação da empresa no país", comentou Antonio Cammisecra, CEO da ContourGlobal. "Esse projeto, junto com o Black Hollow Sun II, previsto para ser concluído até o final de 2026, exemplifica nossa estratégia de fornecer energia limpa e confiável, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso com as comunidades locais e parceiros como a Platte River Power Authority".

Compromisso da ContourGlobal com o fornecimento de energia nos Estados Unidos

Como parte de seus 20 anos de atuação no setor de energia dos EUA, a ContourGlobal está utilizando módulos solares fabricados nos Estados Unidos fornecidos pela parceira Qcells, que também oferece suas soluções integradas de EPC (Engenharia, Suprimentos e Construção) para este projeto.

A conclusão do BHS I amplia em 185 MWp a capacidade renovável do portfólio da ContourGlobal nos EUA, que agora totaliza 2,8 GW de capacidade de geração em operação, em construção ou em fase avançada de desenvolvimento.

O portfólio operacional atual da empresa (1,5 GW) inclui também uma frota térmica de 10 usinas localizadas na Califórnia, Novo México e Texas, além de uma usina de óleo leve em Connecticut.

A capacidade renovável planejada pela ContourGlobal nos EUA inclui mais 1 GW de energia solar fotovoltaica e 0,3 GW em projetos de Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS), em diferentes estágios de desenvolvimento, da fase final de planejamentoàconstrução avançada.

Energia limpa com impacto local positivo

A usina BHS I, localizada no Condado de Weld, próximoàcidade de Severance e a cerca de 16 milhas a leste de Fort Collins, é a primeira fase do complexo maior Black Hollow Sun, originalmente desenvolvido pela Hanwha Renewables e adquirido pela ContourGlobal no início deste ano.

Projetos solares em escala de serviços públicos como o BHS I geram benefícios locais significativos, envolvendo centenas de profissionais qualificados e parceiros regionais em cada fase da construção. No caso do BHS I, o período de obras criou cerca de 450 empregos diretos e 250 indiretos, fortalecendo a economia local por meio de parcerias com empreiteiras, fornecedores e prestadores de serviços da região.

Com o BHS I agora entrando em operação comercial, a construção do BHS II (139 MWp) já está em andamento. Ambas as fases foram planejadas para se integrarem perfeitamente por meio de infraestrutura compartilhada, otimizando o uso do terreno e a eficiência técnica. A previsão é que o BHS II inicie suas operações até o fim de 2026.

A ContourGlobal está comprometida em ser uma participante ativa da comunidade local e recentemente apoiou o Severance Days Festival, realizado de 22 a 24 de agosto, organizado pela cidade de Severance.

Sobre a ContourGlobal – A ContourGlobal, uma empresa da KKR, liderada pelo CEO Antonio Cammisecra, é uma consolidada produtora independente de energia (IPP) que desenvolve, adquire e opera ativos de geração e armazenamento de eletricidade em todo o mundo. Atualmente, a empresa gerencia 5,3 GW de capacidade instalada em diversas tecnologias de geração e categorias de ativos, com mais 1 GW de renováveis em construção e outros 9,8 GW em desenvolvimento. Suas operações se estendem a 18 países na Europa, África, Ásia, América do Norte e América do Sul. A empresa se comprometeu a acelerar a descarbonização do seu portfólio por meio da transição sustentável da frota térmica, da repotencialização de ativos renováveis existentes e do desenvolvimento orgânico de novos projetos renováveis. A ContourGlobal possui 20 anos de colaboração com comunidades, instituições e clientes, que se beneficiam do fornecimento de eletricidade por contratos de longo prazo ou PPAs inovadores, aliados a soluções de gestão de energia.

1 Com base na estimativa de 8.304 kWh de consumo anual de energia de uma residência típica do Colorado.

2 Valor expresso em toneladas métricas, com base nos dados mais recentes de emissões da rede elétrica e nos métodos de reporte do Colorado Clean Energy Plan.

