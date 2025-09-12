René Lammers nomeado Diretor de Pesquisa e Inovação da The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a nomeação de René Lammers, Ph.D. como vice-presidente executivo e diretor de pesquisa e inovação , a partir de 1º de outubro de 2025. O Sr. Lammers se reportará diretamente a Stéphane de La Faverie, presidente e diretor executivo e passará a integrar a Equipe Executiva da empresa.

“René é um líder excepcional e inovador, cujos profundos conhecimentos científicos, perspectiva global e paixão pelo desenvolvimento de produtos de ponta serão fundamentais para a transformação da nossa abordagem de pesquisa e inovação, de forma a alinhá-la melhor ao nosso foco no cliente”, declarou o Sr. de La Faverie. “Criar inovação transformadora é parte integrante da nossa visão estratégica de Beauty Reimagined (Beleza Reimaginada) e, com a liderança de René, estamos elevando nossas capacidades para oferecer ainda mais produtos novos e revolucionários, bem como inovações em linha com as tendências, de forma mais rápida em todas as faixas de preço de prestígio. Com esta nomeação, estou entusiasmado por ver minha Equipe Executiva agora completa e posicionada para liderar a empresa ao seu próximo capítulo de crescimento e transformação”.

Como diretor de pesquisa e inovação, o Sr. Lammers liderará a evolução das capacidades globais de Pesquisa e Inovação da The Estée Lauder Companies, incluindo inovação clínica e de produtos, assuntos científicos, estratégia regulatória e tecnologias emergentes em todo o portfólio de marcas da empresa. Ele ajudará a promover o modelo de inovação de alto contato da empresa, apresentando tecnologias revolucionárias e novas plataformas baseadas na ciência que elevam o desempenho, a qualidade, a segurança e a sustentabilidade. Ele supervisionará os Centros de Pesquisa e Inovação da empresa em todo o mundo, com foco na entrega de inovações rápidas, alinhadas às tendências nas subcategorias, benefícios e ocasiões de alta demanda. Ele também promoverá colaborações com instituições científicas e acadêmicas de renome global e impulsionará ainda mais a inovação externa com parceiros estratégicos, particularmente em áreas críticas como biotecnologia e ciência da longevidade.

Com quase 30 anos de experiência, o Sr. Lammers reúne uma rara combinação de profundo conhecimento científico com paixão por servir os consumidores, tornando-o um líder ideal para Criar Inovação Transformadora, uma das prioridades do plano de ação da Beauty Reimagined. Sua postura centrada no consumidor e sua comprovada capacidade de desenvolver e expandir inovações globais ajudarão a desbloquear um novo crescimento em categorias e canais, reforçando seu legado de excelência científica e confiança do consumidor.

O Sr. Lammers ingressa na The Estée Lauder Companies vindo da PepsiCo, onde atuou mais recentemente como vice-presidente executivo e diretor científico, supervisionando uma organização global de pesquisa e desenvolvimento com 3.000 pessoas. Lá, ele criou e expandiu alguns dos mais apreciados produtos alimentícios e bebidas do mundo, moldando inovações que alcançaram e encantaram consumidores diversos em todo o mundo. Liderou a agenda científica e tecnológica da PepsiCo, expandindo plataformas bilionárias e impulsionando avanços revolucionários em inovação e sustentabilidade que combinaram rigor científico com conhecimentos dos consumidores. Antes da PepsiCo, René ocupou cargos de liderança sênior na Unilever, onde desenvolveu tecnologias pioneiras em cuidados pessoais, cuidados com a casa e lavanderia, além de ter estabelecido centros de inovação na Europa e Ásia.

O Sr. Lammers é doutor em química orgânica pela Delft University of Technology e mestre pela Leiden University. Atualmente, atua no Conselho do New York Hall of Science e é comissário da National Commission on Innovation and Competitiveness Frontiers, uma iniciativa do U.S. Council on Competitiveness.

Sobre a The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, distribuidoras e vendedoras globais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com cabelos, além de gestora de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios em nomes de marcas, que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

