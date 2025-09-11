Starbucks inaugura primeira loja emblemática na Espanha dentro do Estádio Bernabéu, do Real Madrid

A Starbucks está comemorando um novo capítulo ousado na Espanha com a inauguração de sua emblemática loja, localizada no centro de Madri, no lendário Estádio Santiago Bernabéu, sede do Real Madrid.

Visitors enter through an immersive digital portal that reimagines the journey of coffee, setting the tone for a unique Starbucks experience at the legendary Bernabéu Stadium.

Com mais de 900 metros quadrados (quase 10.000 pés quadrados) em dois andares de experiências imersivas, a loja Starbucks Bernabéu, operada pela Alsea e projetada pela Starbucks e Premium Experience, combina inovação arquitetônica com o espírito da cidade. Os clientes entram por um portal digital deslumbrante que apresenta visualmente a jornada do café, do grãoàxícara, definindo o tom da experiência que os aguarda.

"Esta nova unidade emblemática no Bernabéu não é apenas uma loja, é um destino mundial. É uma homenagem às nossas raízes, um reflexo da energia criativa de Madri e um símbolo das conexões comunitárias que buscamos estabelecer", disse Brady Brewer, Diretor Executivo da Starbucks International.

O design homenageia tanto a loja original do Pike Place em Seattle como a energia do Mercado San Miguel de Madri. Um mercado selecionado cuidadosamente no térreo conta com instalações personalizadas e uma estação de barista concierge, enquanto o andar superior inclui um Reserve Bar, áreas de estar e salas de degustação com vista panorâmica para o lendário campo do estádio.

Uma das características marcantes da loja é seu bar de mixologia, onde o café encontra a criatividade. Aqui, Coffee Masters, com aventais pretos, elaboram coquetéis criativos e conduzem sessões de degustação intimistas, aproveitando sua profunda experiência adquirida através da participação em campeonatos internacionais de baristas e das visitas a fazendas de café por meio da 'Starbucks Origin Experience'.

A artista Cristina Mejías, de Madri, contribuiu com uma escultura personalizada suspensa no átrio central, representando uma representação abstrata da sirene da Starbucks que ecoa as curvas dinâmicas do estádio e o ritmo fluido do trajeto do café.

Mais de 65 novos parceiros (funcionários) se uniramàStarbucks Ibéria para dar vida a esta experiência, que se somamàgrande comunidade de mais de 2.800 pessoas da empresa na região. Desde sua chegadaàEspanha, há mais de 20 anos, a Starbucks, operada na Península Ibérica pela Alsea, inaugurou 222 lojas em 48 cidades.

"Esta loja emblemática é diferente de tudo o que já existiu na Espanha", disse Antonio Romero, Diretor Geral da Starbucks Ibéria. "É um destino que combina produtos exclusivos, design inovador e a inconfundível experiência Starbucks. Sentimos orgulho de receber clientes em um espaço que reflete tanto nossa marca mundial como o espírito exclusivo de Madri."

A inauguração da emblemática loja do Bernabéu também apoia a transformação contínua do estádio como um destino internacional do futebol, em um lugar onde varejo, hospitalidade e cultura convergem.

Sobre a Starbucks

Desde 1971, a Starbucks Coffee Company está comprometida em obter e torrar café arábica de alta qualidade de modo ético. Hoje, com mais de 40.000 lojas ao redor do mundo, a empresa é a principal torrefadora e varejista de cafés especiais do mundo. Mediante nosso compromisso inabalável com a excelência e de nossos princípios orientadores, damos vidaàexclusiva Starbucks Experience para cada cliente em cada xícara. Com o fim de compartilhar a experiência, visite em nossas lojas ou acesse about.starbucks.com ou www.starbucks.com.

