Curitiba recebe lançamento do livro Ecos da Inquietude, de Gilmar Piolla

O jornalista Gilmar Piolla, ex-superintendente de Comunicação Social da Itaipu Binacional e ex-secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, lança em Curitiba o livro Ecos da Inquietude. O evento está marcado para o dia 12 de setembro, das 18h às 20h, no Café e Livraria Arte e Letra, localizado na Rua Desembargador Motta, 2011, Centro.

A obra reúne 213 poemas em formatos variados, incluindo haicais e versos livres. Segundo Piolla, a proposta do livro é “trazer ao leitor reflexões sobre a experiência humana, a natureza e as fronteiras simbólicas e reais presentes no cotidiano”.

Entre os temas abordados, destacam-se elementos da filosofia zen, referências a autores como Paulo Leminski e Mário Quintana, e experiências pessoais vividas pelo autor na região de fronteira. Em um dos poemas, Piolla aborda a resiliência como característica essencial da vida contemporânea.

O lançamento em Curitiba marca a primeira etapa de divulgação da obra, que deve ter novos eventos em outras cidades ao longo do segundo semestre.

O lançamento em Curitiba conta com o apoio cultural de instituições como Marco das Três Fronteiras, Aquafoz, Loumar, Urbia Cataratas, Promo Marketing Intelligence, Grand Carimã, Lote Grande Empreendimentos, Recanto Cataratas, Liberty Duty Free, Viale Cataratas, Wyndham Golden Foz Suítes, Café Boutique, Dona Irani Puro Café Arábica, Now Experience e Patras.

Serviço

Lançamento do livro Ecos da Inquietude

Autor: Gilmar Piolla

Data: 12 de setembro de 2025

Horário: das 18h às 20h

Local: Café e Livraria Arte e Letra – Rua Desembargador Motta, 2011, Centro, Curitiba