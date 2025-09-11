Curitiba recebe lançamento do livro Ecos da Inquietude, de Gilmar Piolla
Evento acontece dia 12 de setembro, no Café e Livraria Arte e Letra
O jornalista Gilmar Piolla, ex-superintendente de Comunicação Social da Itaipu Binacional e ex-secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, lança em Curitiba o livro Ecos da Inquietude. O evento está marcado para o dia 12 de setembro, das 18h às 20h, no Café e Livraria Arte e Letra, localizado na Rua Desembargador Motta, 2011, Centro.
A obra reúne 213 poemas em formatos variados, incluindo haicais e versos livres. Segundo Piolla, a proposta do livro é “trazer ao leitor reflexões sobre a experiência humana, a natureza e as fronteiras simbólicas e reais presentes no cotidiano”.
Entre os temas abordados, destacam-se elementos da filosofia zen, referências a autores como Paulo Leminski e Mário Quintana, e experiências pessoais vividas pelo autor na região de fronteira. Em um dos poemas, Piolla aborda a resiliência como característica essencial da vida contemporânea.
O lançamento em Curitiba marca a primeira etapa de divulgação da obra, que deve ter novos eventos em outras cidades ao longo do segundo semestre.
O lançamento em Curitiba conta com o apoio cultural de instituições como Marco das Três Fronteiras, Aquafoz, Loumar, Urbia Cataratas, Promo Marketing Intelligence, Grand Carimã, Lote Grande Empreendimentos, Recanto Cataratas, Liberty Duty Free, Viale Cataratas, Wyndham Golden Foz Suítes, Café Boutique, Dona Irani Puro Café Arábica, Now Experience e Patras.
Serviço
Lançamento do livro Ecos da Inquietude
Autor: Gilmar Piolla
Data: 12 de setembro de 2025
Horário: das 18h às 20h
Local: Café e Livraria Arte e Letra – Rua Desembargador Motta, 2011, Centro, Curitiba
Website: http://www.instagram.com/gilmar_piolla