Piloto estréia com pódio pela Satti Racing no Velocittà

O piloto Davi Oliveira fez sua estreia em uma nova categoria do automobilismo profissional durante a etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, realizada entre os dias 28 e 31 de agosto de 2025, no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP).

A preparação começou nos treinos livres, quando o piloto teve o primeiro contato com o carro. Já no segundo treino, Oliveira mostrou rápida adaptação ao monoposto e evolução nos tempos de volta, garantindo a nona colocação geral no grid e a terceira posição dentro da categoria.

“Não imaginava que teria uma adaptação tão rápida e satisfatória ao carro. A recepção dos companheiros, o trabalho do chefe de equipe Eduardo Satti e a parceria com a Greenn foram fundamentais para me sentir confiante, e o resultado veio nos tempos de volta”, destacou o piloto.

Na corrida, disputada no domingo (31), Davi Oliveira assumiu a largada, manteve ritmo consistente e, junto com seus companheiros de equipe, cruzou a linha de chegada em terceiro lugar na categoria P4 e sexto na classificação geral. O resultado lhe garantiu pódio e troféu logo em sua estreia.

Com duração de duas horas, a Road to Mil Milhas faz parte do calendário nacional de provas de endurance e serve como preparação para o tradicional Grande Prêmio de São Paulo – 1.000 Milhas, que será disputado em janeiro de 2026, no Autódromo de Interlagos. A corrida, com 12 horas de duração, mobiliza pilotos e equipes em treinamentos de adaptação, testes de equipamentos e entrosamento técnico.

O piloto contou com o apoio de empresas ligadas ao mercado digital, entre elas a Greenn, cuja presença tem se mostrado essencial para viabilizar a participação em competições de longa duração, marcadas por altos custos logísticos e operacionais.

A próxima etapa da Road to Mil Milhas está prevista para o final de setembro, no Autódromo de Cascavel (PR), reunindo dezenas de carros em diversas categorias. Até lá, os resultados do Velocittà servirão como base para ajustes técnicos e definição de novas estratégias das equipes.