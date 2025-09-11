Piloto estréia com pódio pela Satti Racing no Velocittà
Davi Oliveira estreiou na categoria Protótipo P4 em prova de duas horas pela Road to Mil Milhas, realizada no técnico autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu (SP)
O piloto Davi Oliveira fez sua estreia em uma nova categoria do automobilismo profissional durante a etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, realizada entre os dias 28 e 31 de agosto de 2025, no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP).
A preparação começou nos treinos livres, quando o piloto teve o primeiro contato com o carro. Já no segundo treino, Oliveira mostrou rápida adaptação ao monoposto e evolução nos tempos de volta, garantindo a nona colocação geral no grid e a terceira posição dentro da categoria.
“Não imaginava que teria uma adaptação tão rápida e satisfatória ao carro. A recepção dos companheiros, o trabalho do chefe de equipe Eduardo Satti e a parceria com a Greenn foram fundamentais para me sentir confiante, e o resultado veio nos tempos de volta”, destacou o piloto.
Na corrida, disputada no domingo (31), Davi Oliveira assumiu a largada, manteve ritmo consistente e, junto com seus companheiros de equipe, cruzou a linha de chegada em terceiro lugar na categoria P4 e sexto na classificação geral. O resultado lhe garantiu pódio e troféu logo em sua estreia.
Com duração de duas horas, a Road to Mil Milhas faz parte do calendário nacional de provas de endurance e serve como preparação para o tradicional Grande Prêmio de São Paulo – 1.000 Milhas, que será disputado em janeiro de 2026, no Autódromo de Interlagos. A corrida, com 12 horas de duração, mobiliza pilotos e equipes em treinamentos de adaptação, testes de equipamentos e entrosamento técnico.
O piloto contou com o apoio de empresas ligadas ao mercado digital, entre elas a Greenn, cuja presença tem se mostrado essencial para viabilizar a participação em competições de longa duração, marcadas por altos custos logísticos e operacionais.
A próxima etapa da Road to Mil Milhas está prevista para o final de setembro, no Autódromo de Cascavel (PR), reunindo dezenas de carros em diversas categorias. Até lá, os resultados do Velocittà servirão como base para ajustes técnicos e definição de novas estratégias das equipes.
Website: https://www.instagram.com/davioliveira/