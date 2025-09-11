Mulheres representam apenas 10% dos investidores brasileiros

O número de mulheres que não investem no Brasil segue alto. Segundo pesquisa recente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em parceria com o Datafolha, apenas 10% das mulheres brasileiras realizaram investimentos em 2024. O dado reforça a necessidade de iniciativas que incentivem o protagonismo feminino no mundo das finanças, ampliando o conhecimento sobre gestão patrimonial e independência econômica.

“Historicamente, as mulheres são afastadas da gestão do dinheiro da família e do mercado financeiro, pouco voltado ou não receptivo a elas. Precisamos trazer as mulheres para conversar sobre investimentos com os interlocutores do mercado. Além da capacidade de gerir seu próprio patrimônio, a independência financeira e a autonomia são essenciais para a qualidade de vida”, afirma Maria Helena Válio, fundadora e CEO da Women Invest.

É com esse objetivo que nasceu o Women Invest Summit que, em 2025, chega à sua 4ª edição. O evento acontece no dia 11 de setembro, no Jockey Club de São Paulo.

A expectativa é reunir 1.500 mulheres — entre executivas, empresárias, profissionais liberais e herdeiras — em uma jornada de mais de 50 horas de conteúdo. As palestras e workshops abordarão temas como gestão de patrimônio, educação financeira, investimentos internacionais, empreendedorismo e vendas, além de assuntos ligados ao universo feminino.

Entre os nomes confirmados estão: Adriana dos Santos, Diretora do Itaú Personnalité e Sócia Holding do Itaú, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, Carol Paiffer, CEO da Atom Educacional, Ana Paula Padrão, Fundadora e CEO da Conquer Unna, Luiz Antonio Galebe, fundador do Shoptur, Érika Zamberlan, Diretora de Distribuição e Produto da Caixa Asset, Rodrigo Azevedo, Sócio e Co-CIO de Macro da Ibiuna e ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, Gal Barradas, Diretora de Growth da Rio Bravo e Fabiana Arana, Managing Director Partner do BTG Pactual.

Em parceria inédita com a B3, investidoras do Tesouro Direto terão acesso a descontos especiais na compra de ingressos, que podem chegar a 100% do valor. O congresso conta com o apoio de grandes instituições financeiras e empresas parceiras, entre elas: BTG Pactual, Itaú Personnalité, Ibiuna Investimentos, Rio Bravo, Caixa Asset, BTG Pactual Wealth Management, Itaú Private Bank, Ella Wealth, Galapagos Capital, Z-Invest, Icatu Seguros, Empiricus Asset, Integral Group, Global X e Vita Investimentos.

Women Invest Summit 2025

Data: 11 de setembro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 8h às 20h30

Local: Jockey Club de São Paulo – SP

Endereço: Lineu de Paula Machado, 1263 – Cidade Jardim

Mais informações: www.womeninvestsummit.com.br












