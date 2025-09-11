AM Best discute situação do mercado de (re)seguros no Brasil em sessão informativa em São Paulo

AM Best irá realizar sua primeira sessão informativa de mercado em São Paulo para discutir suas perspectivas sobre o segmento de resseguros no Brasil, além de apresentar as Classificações em Escala Nacional para o Brasil, lançados recentemente pela agência de classificação de risco. O evento está programado para quinta-feira, 23 de outubro de 2025, das 15h às 18h (horário de Brasília), no The Renaissance São Paulo, no Brasil.

No evento, Ricardo Rodríguez Pérez, analista financeiro sênior da AM Best, irá explorar as recentes pressões positivas e negativas sobre as classificações no setor de resseguros do Brasil e falar sobre as tendências emergentes que a AM Best vem observando para o restante do ano e até 2026. Após a apresentação das perspectivas, Carlos de la Torre, Diretor Geral de Operações da subsidiária mexicana da AM Best, e Alfonso Novelo, Diretor Sênior de Análise, irão abordar como as Classificações em Escala Nacional da Best são designadas às seguradoras, quem faz uso delas e os benefícios de sua obtenção. As apresentações serão realizadas em inglês.

O encerramento do evento será com uma recepção para networking. Para inscrições para a sessão informativa, clique aqui.

A AM Best é uma agência internacional de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada no setor de seguros. Com sede nos EUA, a empresa atua em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Singapura e Cidade do México. Para mais informações, acesse www.ambest.com.

