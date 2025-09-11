BeeFood é selecionada como expositora para o Startup Summit

A foodtech brasileira BeeFood Sistema para Restaurantes participará do Startup Summit 2025 como expositora. O evento, um dos principais de inovação e empreendedorismo do Brasil, acontecerá de 27 a 29 de agosto de 2025, no Centro de Convenções de Florianópolis, em Santa Catarina.

A startup foi selecionada para expor no evento a partir do processo de seleção para o programa de aceleração INOVA, que identifica startups inovadoras com potencial de crescimento. Os organizadores do Startup Summit 2025 estimam um público de dez mil pessoas.

Rafael Muscari, CEO da Beefood, acredita que o evento será uma oportunidade para ampliar a rede de contatos da empresa, gerar conexões de valor e abrir portas que possam acelerar o crescimento da marca no mercado: “Por ser nosso primeiro evento desse porte, acreditamos que ele marca o início de uma nova fase para a BeeFood”.

O CEO da empresa revela que os principais objetivos da BeeFood durante o Startup Summit 2025 sao conhecer investidores, empresas de tecnologia e parceiros estratégicos que possam somar ao crescimento da empresa.

“A visibilidade e as conexões que vamos conquistar certamente serão fundamentais para futuras rodadas de investimento e parcerias estratégicas”, afirma.

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) divulgou uma projeção da Redirection International de crescimento médio para o setor de foodservice de 7% ao ano até 2028, e uma estimativa do Instituto Foodservice Brasil (IFB) que considera uma média de expansão anual de 6,25% no cenário otimista, que pode alcançar um consumo de R$ 241 bilhões.

Tendências para o segmento de foodservice

Segundo artigo publicado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em 2025 o setor de food service será guiado pela atenção do consumidor, uso de ingredientes hiperlocais, gestão de pessoas integrada e focada em soft skills e propósito, adoção de tecnologias e modelos de negócio flexíveis, valorização da cultura, inovação e humanização para fidelizar clientes.

Bruno Galli, CTO da Beefood, destaca que o Startup Summit 2025 discute tecnologias emergentes e afirma que a empresa enxerga a inteligência artificial (IA) como uma aliada poderosa para o segmento de alimentação nos próximos anos.

“A IA aplicada à análise de dados é a inovação mais promissora para o setor. Para a BeeFood, ela auxilia os restaurantes a tomarem decisões mais assertivas e escalarem seus negócios”, evidencia.

O especialista pontua que o foco da empresa no Startup Summit 2025 não será em apresentar novidades tecnológicas, mas sim em networking. “Foi uma grata surpresa ter sido selecionada para expor no Startup Summit 2025. Recebemos a notícia com muita alegria e encaramos como um reconhecimento do trabalho que estamos construindo. Queremos aproveitar ao máximo as interações e o aprendizado que esse encontro proporcionar”, celebra.

Galli reforça que o objetivo da BeeFood está em fortalecer cada vez mais sua presença no mercado nacional, e que o encontro será um catalisador para novas parcerias e aprendizados, que futuramente poderão abrir portas para a internacionalização.

“Estamos muito animados em participar do Startup Summit 2025 e acreditamos que será uma experiência transformadora”, conclui.

Para saber mais sobre a BeeFood, basta acessar: https://beefood.com.br/