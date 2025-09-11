Florianópolis recebe novo modelo de escola bilíngue

A Conexia Educação, uma das edtechs mais relevantes do país, pretende levar para Florianópolis uma das primeiras unidades da AZ Bilingual School, modelo de escola que une alta performance acadêmica com formação bilíngue e dupla certificação (Brasil e Estados Unidos).



Representantes da Conexia estarão na capital catarinense no dia 18 de setembro, em um encontro com empresários interessados em investir no novo projeto educacional. A escola tem investimento inicial a partir de R$ 1,5 MM.

Com o começo de operação previsto para 2026, o AZ Bilingual School já tem dez escolas confirmadas em diferentes estados e tem a meta de chegar a 200 unidades no Brasil em três anos. A proposta é unir o reconhecido desempenho em aprovações da Plataforma AZ com uma formação bilíngue sólida, estruturada desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, com mensalidade média estimada de R$ 4 mil por aluno.

O modelo integra desenvolvimento de soft skills, dupla certificação (nacional e internacional - em parceria com a Pluris Academy dos EUA) e trilhas de inovação trazidas diretamente do Vale do Silício. As escolas terão materiais didáticos exclusivos e todo o know-how pedagógico da Conexia. Ao mesmo tempo, os parceiros terão autonomia na gestão da operação local. Estão inclusos suporte completo para implementação, formação docente, infraestrutura tecnológica e acesso ao material didático exclusivo da marca.

“Florianópolis é um polo estratégico, com forte vocação para inovação e educação de excelência. O AZ Bilingual School nasceu para desconstruir a ideia de que é necessário optar por alta performance acadêmica ou educação bilíngue, entregando um novo modelo de escola completo: com fluência bilíngue, currículo com certificações internacionais e foco em resultados concretos nos vestibulares mais concorridos do país”, afirma Sandro Bonás, CEO da Conexia.

O evento será realizado no dia 18 de setembro, com início às 10h, no restaurante Coco Bambu, localizado na Avenida Madre Benvenuta, 687, Santa Monica.



Interessados em participar devem entrar em contato pelo site: https://azbilingual.com.br/encontro-azbilingual ou pelo whatssapp (16) 99759-5502.