Unicred participa de feira de negócios da área de saúde em Minas Gerais

A Unicred marcará presença na Expo-Hospital Brasil, uma das maiores feiras de negócios da área da saúde de Minas Gerais. O evento será realizado nos dias 23, 24 e 25 de setembro no Expominas (Avenida Amazonas, 6200, na Gameleira), em Belo Horizonte (MG). A estimativa de público é de cerca de 11 mil participantes ao longo dos três dias, de acordo com a organização.

A Unicred será representada pelas suas cooperativas da região, que vão apresentar linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas, principalmente para aquisição de equipamentos da área da saúde, com condições especiais para os visitantes.

Para a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos, a Expo-Hospital Brasil se consolida como um ponto estratégico de encontro entre empresas, gestores e decisores do setor, e cria oportunidades para novos negócios, inovação e parcerias.

"Mais do que apresentar linhas de crédito, queremos estar próximos dos nossos cooperados, dos profissionais e gestores de saúde, para entender suas necessidades e oferecer condições especiais que realmente façam a diferença no dia a dia das instituições", ressalta.

O sistema Unicred é uma das maiores instituições financeiras cooperativas especializadas na área da saúde. Oferece diversas soluções financeiras, incluindo conta corrente, investimentos, linhas de crédito, financiamentos, cartões, seguros, consórcio e previdência.

A Unicred conta com uma central nacional, 24 cooperativas, 360 agências, R$ 32,4 bilhões em ativos, R$16,3 bilhões em carteira de crédito e R$ 3,6 bilhões em patrimônio líquido, com atendimento a mais de 350 mil cooperados.