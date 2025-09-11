Parking Guidance Systems anuncia fusão global com INDECT e ParkZen

A Parking Guidance Systems, LLC (PGS), líder nos EUA em tecnologias personalizadas de estacionamento, anunciou uma fusão estratégica com a INDECT Electronics & Distribution GmbH (INDECT) e a ParkZen. Como empresa líder nessa fusão, a PGS está expandindo além de sua base nos Estados Unidos para oferecer soluções completas de estacionamento internacionalmente. A empresa combinada reúne o hardware de nível mundial da INDECT, o software ágil da ParkZen e a expertise da PGS em implantações de grande escala, formando a empresa de tecnologia de estacionamento mais completa do setor.

Desde sua fundação há 12 anos, a PGS construiu uma reputação baseada em atendimento excepcional, inovação de ponta e foco na satisfação dos clientes. A empresa já instalou alguns dos maiores sistemas de orientação de estacionamento dos Estados Unidos e se destacou por sua eficiência no design, instalação e serviços de suporte. A espinha dorsal dos serviços da PGS sempre foram as soluções de orientação de estacionamento da INDECT, em especial seus sensores sônicos e ópticos. A tecnologia de sensores de estacionamento da INDECT é hoje o grande padrão de inovação e precisão do setor. Seus minisensores ultrassônicos oferecem precisão comprovada na detecção de vagas individuais, enquanto os sensores de câmera Upsolut combinam monitoramento confiável de múltiplas vagas, captura de vídeo e reconhecimento de placas, trazendo mais eficiência, segurança e análise de ocupação de estacionamentos. Desde sua fundação, a PGS tem sido a maior parceira de canal da INDECT nos Estados Unidos. Com essa aquisição, a empresa resultante ganha a oportunidade de otimizar a cadeia de suprimentos, acelerar o desenvolvimento de novos produtos e estabelecer parcerias no mundo todo que reproduzam o modelo de sucesso da parceria PGS/INDECT nos Estados Unidos.

O portfólio de soluções da PGS foi ainda mais fortalecido com a recente aquisição da ParkZen, empresa de desenvolvimento de software de inteligência para estacionamentos sediada em Baton Rouge, Louisiana. O inovador aplicativo da ParkZen utiliza crowdsourcing e algoritmos proprietários para fornecer dados em tempo real e inteligência de software para estacionamento, permitindo que os operadores tomem decisões mais eficientes e que os usuários encontrem vagas disponíveis instantaneamente, com ou sem hardware. A plataforma também facilita o processamento de pagamentos e oferece ferramentas avançadas de gerenciamento de permissões para proprietários e titulares de vagas, criando uma solução ágil e poderosa. Antes da aquisição, a PGS já havia colaborado com a ParkZen em diversos projetos nos Estados Unidos, incluindo aplicativos de orientação para usuários e softwares de gerenciamento de estacionamentos.

Essas aquisições representam uma integração vertical valiosa para a PGS e reforçam o compromisso contínuo da empresa em oferecer soluções de estacionamento inovadoras e baseadas em tecnologia para diversos setores, incluindo aeroportos, empreendimentos de uso misto, universidades, sedes corporativas, instituições de saúde e outros destinos de alto tráfego que dependem de sinalização e orientação para estacionamento.

"Com essa fusão, estamos convidando os operadores a repensarem o potencial de seus sistemas de estacionamento", disse Derek Frantz, CEO da PGS. "A PGS está liderando a transformação dos estacionamentos como fonte de receita, e não apenas como centro de custos. Ao unir o hardware de precisão da INDECT, o software inteligente da ParkZen e o histórico comprovado da PGS em soluções complexas de estacionamento, conseguimos oferecer sistemas robustos e integrados, adaptados às necessidades de operadores em todo o mundo, permitindo maximizar a eficiência, melhorar a experiência do usuário e gerar mais valor financeiro a partir de seus ativos de estacionamento".

Hoje, com a INDECT e a ParkZen como componentes fundamentais de suas operações, a PGS está mais preparada do que nunca para oferecer otimização de receita, segurança e conveniência em todo o setor de estacionamentos.

A Parking Guidance Systems (PGS) oferece soluções tecnológicas avançadas para estacionamentos baseadas em um histórico comprovado de implementações em grande escala de sucesso. Desde 2013, a PGS tem colaborado com aeroportos, sistemas de saúde, universidades, sedes corporativas e empreendimentos de uso misto para transformar o estacionamento de um centro de custos em uma fonte de receita e satisfação para os clientes. Seu portfólio inclui soluções líderes do setor em sistemas de orientação para estacionamentos, software de reconhecimento deplacas, análise de estacionamento e sinalização digital de estacionamento e orientação. Com mais de 347 sistemas instalados, monitorando quase 600.000 vagas nos EUA, e novas oportunidades se expandindo internacionalmente, a PGS continua sendo referência em soluções de estacionamento inovadoras, confiáveis e focadas no cliente. Saiba mais em parkingguidancesystems.com.

