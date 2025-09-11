Encontro das Universidades debate inovação em saneamento na Fenasan 2025

A segunda edição do Encontro das Universidades, parte do 36º Encontro Técnico AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) e da Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), reunirá pesquisadores internacionais, reguladores e concessionárias de serviços de saneamento para debater soluções e experiências voltadas ao setor.

Entre os convidados internacionais estão os professores Francis L. de los Reyes III, da North Carolina State University (EUA); Jackeline Martínez, da University of Applied Science of Trier (Alemanha); Rui Cunha Marques, da Universidade Lusófona (Portugal); e Lylian Coelho, diretora de Desenvolvimento da Suez (França).

Segundo Ester Feche, diretora socioambiental da AESabesp e coordenadora da iniciativa, o encontro abordará temas atuais relacionados a tecnologias e pesquisa aplicada, buscando aproximar pesquisadores internacionais e o setor de saneamento no Brasil.

No painel “Circularidade na água e nos sistemas de saneamento: benchmarking e desafios”, serão apresentados casos de reúso implantados nos Estados Unidos e na Europa, com foco em aplicações urbanas, periurbanas e no setor agro. O painel terá participação de concessionárias de serviços públicos, reguladores e especialistas da Alemanha, da Arsesp, da Sabesp e da Agência de Bacias PCJ.

Lylian Coelho, diretora de desenvolvimento da Suez-AgroTech Paris, abordará iniciativas globais e experiências de cooperação internacional para o saneamento inclusivo.

36º Encontro Técnico/Fenasan 2025

Com o tema “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”, o evento é promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN). A programação contará com 12 mesas-redondas, 11 painéis técnicos e a participação de expositores nacionais e internacionais em uma área de 31.516 m², dedicada à apresentação de soluções, tecnologias e equipamentos para o setor.

A visitação à feira é gratuita. Já as inscrições para o congresso estão abertas e podem ser feitas no site oficial.

Serviço

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025 – “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável” – Encontro das Universidades – 2ª edição

21 a 23 de outubro de 2025

Pavilhões Verde e Vermelho – Expo Center Norte – São Paulo – SP

Mais informações e inscrições: fenasan.com.br