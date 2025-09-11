Cidade de Barueri apresenta oportunidades imobiliárias

Barueri é um município da Região Metropolitana de São Paulo, situado a oeste de São Paulo, a cerca de 26 km da capital. Recentemente, foi eleita a 10ª melhor cidade do Brasil para se viver, segundo o estudo “Desafios da Gestão Municipal (IDGM)” realizado pela Macroplan Analytics. Em 2024, a cidade também foi classificada como a mais sustentável do Brasil pelo Ranking de Cidades Sustentáveis da Bright Cities. Esses títulos colocam Barueri no radar de investidores atentos à valorização do mercado imobiliário.

De acordo com Joaldo Macedo Rodrigues (Magoo), secretário na Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri, “o sucesso da cidade na atração de investimentos, no fortalecimento de setores-chave e na geração de emprego e renda são reflexos de uma gestão que prioriza o crescimento sustentável e a qualidade de vida para seus moradores”, declara.

Investir em imóveis oferece segurança como um bem físico, potencial de valorização no longo prazo e a possibilidade de gerar renda passiva através de aluguéis. As principais estratégias incluem comprar imóveis usados e reformá-los, e adquirir terrenos em áreas promissoras. “Na verdade, enquanto o imóvel está alugado, é natural que o seu preço de venda suba, em linha com o que ocorre com os preços de mercado”, explicou Ronal Balena, especialista em investimentos imobiliários.

Entre as oportunidades em crescimento estão empreendimentos de grande porte, áreas com potencial industrial e terrenos de aproximadamente 48 mil metros quadrados. O portal leje.com.br traz todas as informações para quem deseja conhecer mais sobre imóveis.