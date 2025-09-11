Bio Extratus celebra 34 anos e retorna à Beauty Fair 2025

O Grupo Bio Extratus Cosméticos Naturais retorna à 20ª edição da Beauty Fair, que ocorre de 6 a 9 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo, com estande localizado na Rua F, Corredor 3 - F25 Negócios (Setor Azul). A participação representa um investimento para fortalecer as marcas do grupo, em um setor em crescimento.

Fundado em 1991 no interior de Minas Gerais, o grupo celebra 34 anos em 2025, mantendo gestão familiar e expandindo sua atuação para todo o Brasil e mercados internacionais, incluindo Estados Unidos e Portugal.

Segundo relatórios do setor, o mercado brasileiro de cosméticos e cuidados pessoais movimentou US$ 33,14 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 44,03 bilhões até 2029. O segmento de cuidados capilares, em particular, foi estimado em aproximadamente US$ 6 bilhões em 2023, com projeção de chegar a US$ 7,7 bilhões até 2028, crescendo cerca de 4,9% ao ano.

Para esta edição da feira, o grupo reúne as marcas Bio Extratus, Aneethun e Chikas, com o objetivo de “unir tradição, inovação e responsabilidade socioambiental”.

Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental

A sustentabilidade está no DNA da empresa: a Bio Extratus mantém um complexo ambiental com reflorestamento e preservação de nascentes, tratamento integral da água utilizada e controle do descarte de resíduos sólidos, além de certificação ISO 14.001 para gestão ambiental.

“Nosso objetivo é crescer com responsabilidade socioambiental, mantendo a excelência nos cuidados capilares e inovando em produtos que atendam às reais necessidades dos consumidores”, complementa Janaina Gomes.

Posicionamento estratégico

Diante de um mercado de beleza crescente, no qual os consumidores buscam produtos multifuncionais, naturais, sustentáveis e adaptáveis à individualidade capilar, o Grupo Bio Extratus se insere de forma assertiva. Um estudo em parceria com a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) e o Sebrae revela que o mercado de produtos de beleza sustentáveis e com ingredientes vegetais está em expansão, com um crescimento global estimado entre 8% e 25% ao ano, impulsionado pela crescente demanda dos consumidores brasileiros, onde 41% deles já demonstram interesse por estes produtos. Dessa forma existe um aumento da demanda por fórmulas veganas, alta performance, proteção térmica e ingredientes naturais, além de hábitos de consumo mais conscientes.

Novidades e lançamentos

Linha be.use Reconstrutor Uso Indispensável : Produto multiuso 10 em 1, desenvolvido em colaboração com o cabeleireiro Luciano Ribeiro , conhecido como “O Mago dos Cabelos”. Segundo Thiana Gomes, “com alta performance, ação condicionante, termo proteção para até 230°C e filtro solar, o produto recupera e protege a fibra capilar das agressões químicas, térmicas e mecânicas”.





: Produto multiuso 10 em 1, desenvolvido em colaboração com o cabeleireiro , conhecido como “O Mago dos Cabelos”. Segundo Thiana Gomes, “com alta performance, ação condicionante, termo proteção para até 230°C e filtro solar, o produto recupera e protege a fibra capilar das agressões químicas, térmicas e mecânicas”. Linha +Proteção : Criada para proteger os fios de sol, piscina, secador, chapinha e poluição. Os ativos incluem Quelatec, cúrcuma e vitamina E , com efeito antioxidante e desintoxicante. A linha ainda conta com protetor labial FPS 30 , reforçando o conceito de cuidado 360°. “Com mais de três décadas de atuação, a Bio Extratus mantém a excelência nos cuidados capilares”, afirma Thiana Gomes.





: Criada para proteger os fios de sol, piscina, secador, chapinha e poluição. Os ativos incluem , com efeito antioxidante e desintoxicante. A linha ainda conta com , reforçando o conceito de cuidado 360°. “Com mais de três décadas de atuação, a Bio Extratus mantém a excelência nos cuidados capilares”, afirma Thiana Gomes. Chikas Combinación: Nova marca do grupo, que estreia com linha definida como altamente versátil, permitindo múltiplas combinações de acordo com a necessidade do cabelo. “Todos os produtos são elaborados com avançadas formulações de tratamento”, destaca Thiana Gomes.





A feira representa também a oportunidade de posicionar a visão de futuro do grupo, destacando seu compromisso com veganismo e fórmulas livres de parabenos, petrolatos e corantes.