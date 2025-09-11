Tarkett e DOMA assinam 1ª collab nacional de pisos vinílicos

Postagens nas redes sociais, webséries, geração de leads. Iniciada há quase uma década, a narrativa em torno da parceria entre a Tarkett, uma das líderes mundiais em pisos vinílicos, e a DOMA Arquitetura, escritório que produz um dos maiores canais brasileiros no YouTube sobre reformas, esteve pautada em ações para os meios digitais.

Em uma época de collabs, a Tarkett e o time liderado pela arquiteta Patrícia Pomerantzeff levam a parceria construída ao longo de oito anos a um novo patamar, em que a estratégia digital se entrelaça ao desenvolvimento de produtos físicos, fabricados no Brasil e pensados para projetos residenciais.

Juntas, assinam a coleção de pisos vinílicos Recanto DOMA Tarkett, apresentada ao mercado no primeiro semestre e que, a partir de agora, chega às maiores redes de home centers e lojas de materiais de construção do Brasil.

A coleção soma a tecnologia aplicada pela Tarkett na fabricação dos pisos e as características do vinílico com o envolvimento da Patrícia em todo o processo, da construção do conceito à curadoria das cores, resultando em quatro opções para uso residencial e inspiradas em tonalidades de madeira.

O nome da coleção, Recanto, inspira-se na ideia de um lugar de aconchego e paz, o que tem tudo a ver com as casas contemporâneas, onde os moradores sentem-se realizados, seguros e acolhidos. Soma-se a isso uma proposta de paleta terrosa, além da escolha de nomes para as cores, que estimulam sentidos e memórias afetivas (Trigo, Café, Avelã e Mascavo).

De um lado, os primeiros metros quadrados de pisos já estão sendo vendidos no varejo especializado em todo o país; de outro, a parceria tem ganhado destaque nas redes sociais.

Considerando somente as postagens no Instagram, YouTube e Facebook relacionadas à coleção, a Tarkett obteve mais de 650 mil visualizações e mais de 30 mil interações desde o lançamento.

Com a visibilidade ampliada a partir de um novo ativo, tanto Tarkett quanto DOMA Arquitetura visam construir uma ponte para atingir novos públicos, orientando o funil para pessoas que conhecem pouco ou nunca ouviram falar de um ou de outro.

As comunidades das marcas potencializam esse objetivo: enquanto a Tarkett soma 142 mil seguidores no Instagram e 39,1 mil inscritos no YouTube, a DOMA registra 1,2 milhão de seguidores em ambas as redes (agosto/2025), agregando um público diverso e qualificado formado por consumidores, especificadores, criativos, revendedores, formadores de opinião e profissionais da indústria e serviços relacionados à construção civil.

“A sinergia entre Tarkett e DOMA é uma história de mais de oito anos. A Tarkett foi a primeira empresa a investir no canal.Valores totalmente alinhados aos da Tarkett. Com isso, não poderíamos pensar em outro profissional para lançar a nossa primeira collab no mercado brasileiro”, afirma Anna Castro, gerente de marketing da Tarkett.

“Minha história com a Tarkett vai muito além de uma parceria. Construímos juntos uma relação de confiança e admiração que, ao longo destes anos todos, aproximou o piso vinílico do dia a dia das pessoas com dicas, inspirações e especificações em nossos projetos. A coleção Recanto DOMA Tarkett representa um novo passo dessa jornada compartilhada", afirma Patrícia Pomerantzeff.

