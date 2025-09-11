CAIXA Cultural Curitiba recebe festival de cinema Super 8

De 11 a 14 de setembro, a CAIXA Cultural Curitiba será palco da 20ª edição do Curta 8 – Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba, o mais antigo evento de audiovisual da cidade e um dos mais longevos do mundo em realização ininterrupta. Com entrada gratuita, o público poderá assistir a filmes em película sentado ao lado do projetor, vivenciando o cinema em sua forma mais artesanal.

Nesta edição comemorativa, o festival exibirá mais de 70 produções em película super 8, provenientes de diferentes estados brasileiros e de outros 12 países. Para o curador Fábio Allon, o que assegura a permanência do formato é o fascínio que desperta em novos realizadores, mesmo diante da ampla tecnologia disponível para a produção audiovisual.

Mostras especiais

A programação inclui mostras competitivas e sessões temáticas. Uma delas, dividida em duas exibições, resgata a memória do super 8 no Brasil dos anos 1970, com filmes que integraram o movimento conhecido como Cinema Marginal Piauiense. Produzidas por um coletivo de artistas, jornalistas e cineastas de Teresina, essas obras transformaram o que era, à época, apenas uma tecnologia doméstica da Kodak em linguagem de vanguarda. Entre os destaques estão duas produções com a participação do multiartista e agitador cultural Torquato Neto.

Outra mostra especial reúne dez obras premiadas no Infinito Super 8, festival realizado na Argentina. Também está prevista uma sessão acessível, com tradução de Libras ao vivo, exibindo os filmes Super Frente, Super 8, realizado em Sergipe; e Doc.8, produzido no Rio Grande do Sul. E, como já é tradição, a programação trará o Dia do Filme Caseiro, em que antigos rolos super 8 levados pelos espectadores ganham vida em projeções na tela grande após revisão técnica.

As atividades paralelas incluem o lançamento do livro Superfestivais do Grife – produção, circulação e formação de cineastas no Super 8 brasileiro (1973-1983), do historiador e pesquisador Flávio Rocha. Fora da sala de exibição, serão oferecidas uma Oficina de Projeção, uma Oficina de Animação e uma Masterclass dedicada à nova câmera super 8 da Kodak, conectando o passado analógico ao futuro dessa linguagem.

O Curta 8

Criado em 2005 pelo cineasta Leandro Schip (in memoriam), o Curta 8 nasceu do apreço pelo cinema em película e rapidamente conquistou reconhecimento internacional. Desde 2008, com o apoio da CAIXA, consolidou-se como um festival de abrangência global, recebendo produções de diversos países.

O Curta 8 é uma realização da Perfil Vídeo e Cultura e da Processo Multiartes. A programação completa e outras informações estão disponíveis no site www.curta8.com.br.

Serviço

20º Curta 8 – Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280)

Datas: 11 a 14 de setembro de 2025

Horários: Quinta-feira sessões às 18h30 e 20h. Sexta e sábado sessões às 16h, 18h30 e 20h. Domingo sessões às 14h, 16h, 18h e 20h. A programação detalhada pode ser consultada no site www.curta8.com.br ou no Instagram @curta8

Ingressos: Entrada franca. Distribuição de ingressos 30 minutos antes de cada sessão.

Classificação indicativa: 18 anos

Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes)

Informações e programação completa: Site Curitiba | Caixa Cultural | Instagram @caixaculturalcuritiba | (41) 3041-2155

Mais informações de imprensa com Antonio Carlos pelo fone 41 99972-4792.