60 milhões de motoristas agora segurados por meio de telemática, segundo a PTOLEMUS – Mercado de UBI deve atingir € 200 bilhões até 2035

O mercado de Seguros Baseados no Uso (Usage-Based Insurance, UBI) já atingiu mais de 60 milhões de clientes em 450 programas ativos – um aumento de seis vezes em apenas dez anos. O grupo de consultoria PTOLEMUS, que previu a “uberização” dos seguros em 2015, destaca esta transformação no seu novo relatório.

O UBI é agora um fenômeno verdadeiramente global que atinge 59 países e gera mais de € 50 bilhões em prêmios, constata a empresa de consultoria em seu novo relatório.

Esse crescimento reflete a crescente “smartphonização” do negócio. As seguradoras incorporam cada vez mais o UBI em seus aplicativos corporativos, tornando-o uma parte central da experiência do cliente.

Ao mesmo tempo, o Seguro Baseado no Uso (UBI) evoluiu para além dos simples modelos “Pague conforme dirige” (Pay-As-You-Drive, PAYD) ou “Pague pela forma como dirige” (Pay-How-You-Drive, PHYD). Atualmente, é uma ferramenta comprovada para reduzir a frequência e a gravidade das sinistros, proporcionando poupanças mensuráveis tanto para as seguradoras como para os segurados.

Frederic Bruneteau, diretor-geral, afirmou: “Sempre que as seguradoras oferecem programas atrativos de UBI, os clientes os preferem em relação às ofertas tradicionais de tarifa fixa baseadas em estimativas. Como o custo da telemática se tornou insignificante e os benefícios mais evidentes, esperamos que cada vez mais seguradoras façam dela a peça central de sua estratégia de digitalização.”

A PTOLEMUS prevê que, até 2035, 180 milhões de veículos em todo o mundo estarão segurados por meio de apólices telemáticas, gerando mais de € 200 bilhões em prêmios para as seguradoras.

Com base em 65 entrevistas e na experiência acumulada em 100 projetos de consultoria, o relatório de 1.350 páginas inclui uma análise de 41 casos de sucesso na implementação de UBI (seguro baseado no uso) e a avaliação de 32 fornecedores. Por fim, o estudo analisa o avanço da telemática em 59 países, de Argentina aos Estados Unidos, e projeta o desenvolvimento do mercado até 2035.

O resumo gratuito, com entrevistas de 5 líderes do setor, está disponível em www.ptolemus.com.

Sobre a PTOLEMUS Consulting Group

A PTOLEMUS é a primeira empresa de consultoria estratégica inteiramente dedicadaàmobilidade conectada. Ela auxilia seguradoras, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e prestadores de serviços líderes na definição e execução de suas estratégias e no desenvolvimento completo de seus programas telemáticos.

Para informações adicionais sobre o estudo, entre em contato conosco em contact@ptolemus.com Tel.: +32 487 96 19 02.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250909928948/pt/

contact@ptolemus.com

Tel.: +32 487 96 19 02.