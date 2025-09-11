Axi participará da Forex Expo Dubai 2025

SYDNEY, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A corretora de FX e CFD líder do setor, Axi, anunciou sua participação na Forex Expo Dubai, que ocorrerá de 6 a 7 de outubro de 2025, no Dubai World Trade Center.

Os participantes terão a oportunidade de explorar a negociação por meio da plataforma de negociação Axi, como podem expandir seus negócios de IB e Afiliados, obtendo ofertas exclusivas disponíveis apenas durante o evento, descobrir como podem se tornar traders financiados por meio do principal programa de alocação de capital da corretora, Axi Select – e acessar financiamento de capital de até US$ 1 milhão – e muito mais. “Convidamos todos os traders a visitar nossa equipe no estande número 3 e desvendar o futuro da negociação com a Axi”, declarou Louis Cooper, diretor comercial da Axi. Ainda acrescenta: “Comprometidos em fornecer aos nossos traders e parceiros a vantagem para acelerar seu potencial, estamos trazendo oportunidades interessantes para a exposição deste ano que você não pode perder.”

Os fãs de futebol também podem visitar o estande da Axi para conhecer de perto a parceria de longa data da corretora com o Manchester City, oito vezes campeão da Premier League. Lembranças exclusivas do Manchester City e mascotes do clube estarão no local para oportunidades de fotos, e os participantes terão a chance de ganhar prêmios incríveis da corretora.

A Axi participou da Forex Expo Dubai 2024 e foi homenageada com o prêmio de ‘Inovador do Ano’*. Além desse reconhecimento, a corretora também recebeu vários prêmios do setor*, como ‘Corretora Mais Confiável’, ‘Corretora do Ano’ e ‘Empresa de Negociação Proprietária Mais Inovadora’ da Finance Feeds, além de ‘Melhor Corretora MENA’ do Global Forex Awards.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Na Axi, temos orgulho da nossa reputação como uma corretora honesta e justa, oferecendo aos nossos clientes excelentes serviços e condições de negociação desde 2007. Também trabalhamos com as principais autoridades reguladoras governamentais globalmente para garantir que superamos os mais altos padrões do setor.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato com: Media.Enquiries@axi.com

Promovidos pela AxiTrader Ltd. Os derivativos OTC apresentam um elevado risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Não se destina a ser um conselho de investimento.

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como uma contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

*Concedido ao Grupo de Empresas Axi.

