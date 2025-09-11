Hitachi Digital Services lança HARC Agents para impulsionar IA de nível empresarial

Hoje, a Hitachi Digital Services revelou a Hitachi Application Reliability Center Agents (HARC Agents), a plataforma corporativa da empresa para IA agêntica confiável. A plataforma combina um ciclo de vida completo de serviços de IA (desde a concepção até a implantação e otimização) para oferecer aos clientes um impulso vital em inovações de missão crítica. Uma demonstração definitiva de automação avançada e cooperação entre seres humanos e IA, a HARC Agents permite que a Hitachi equipe empresas com sistemas de IA complexos e escaláveis ??em 30% menos tempo do que o normalmente necessário, reduzindo significativamente o tempo de retorno do investimento.

A HARC Agents é composta por quatro recursos principais de IA:

R202.ai: uma estrutura para definir o desenvolvimento e a implantação de cargas de trabalho de IA escaláveis ??e de nível empresarial de modo confiável, responsável, observável e ideal. HARC para AI: o Hitachi Application Reliability Center hospeda serviços profissionais e gerenciados que operacionalizam sistemas de IA; garantindo que estejam sempre ativos, confiáveis ??e com custos otimizados. Biblioteca de Agentes (novo): uma biblioteca de agentes de IA criados previamente e interconectados que dão início ao desenvolvimento de soluções de IA agêntica mais complexas, além de maximizar as saídas destas soluções. Sistema de Gerenciamento de Agentes (novo): um único painel que centraliza o controle de todas as plataformas de IA agêntica em um ambiente empresarial; ao simplificar a governança, o monitoramento de desempenho e a conformidade para garantir que as empresas possam aproveitar com confiança o poder da IA ??em escala.

"Simplificando, a HARC Agents existe para tornar a IA pronta para empresas com rapidez e escala. No implacável ambiente de negócios atual, apenas as empresas que dominam a IA com todo o seu potencial irão sobreviver e prosperar. Soluções genéricas de IA podem parecer atraentes em demonstrações, mas não são desenvolvidas para uso empresarial de missão crítica e irão falhar quando a pressão real for aplicada", disse Roger Lvin, Diretor Executivo da Hitachi Digital Services. "Muitos parceiros de tecnologia se contentam em executar testes piloto, perseguir manchetes e discutir teorias. A Hitachi se destaca por oferecer IA operacionalizada que expande a nível mundial, protege a empresa, garante a conformidade, mitiga riscos e gera resultados mensuráveis ??diretamente vinculadosàestratégia de negócios. O futuro pertence àqueles que executam com precisão e propósito, e àqueles que escolhem parceiros que comprovadamente transformam a IA em valor corporativo real."

As empresas vêm adotando a IA em um ritmo sem precedentes. Segundo a IDC, a projeção é de que os gastos mundiais com tecnologias de IA cheguem a US$ 630 bilhões até 2028 (uma taxa de crescimento anual composta de ± 30%), com a IA agêntica prevista para representar a maioria destes investimentos. Contudo, a empresa de pesquisa Gartner alerta que quase metade dos projetos de IA agêntica provavelmente será concluída antes de entrar em produção no fim de 2027 devido ao custo e complexidade significativos, junto com um retorno incerto do investimento.

O tempo necessário para desenvolver sistemas de IA personalizados de nível empresarial varia drasticamente dependendo do escopo. O processo para a implantação envolve inúmeras etapas intensivas, desde a ideação e a comprovação de princípio até a prototipagem e a produção. O trabalho de engenharia e a supervisão podem ser proibitivos em termos de custo e demorados. Contudo, com as ferramentas comprovadas e adequadas, grande parte disso poderia ser automatizado para aliviar grande parte desta pressão, garantindo um retorno valioso do investimento. É aí que a IA, especificamente a IA agêntica, demonstra ser fundamental.

“Imagine investir dezenas de milhões em um sistema de IA concbido para gerenciar operações sensíveis, apenas para descobrir, um ano depois, que não é confiável, inseguro e não está pronto para produção. As empresas não podem se dar ao luxo de apostar seu futuro em IAs exageradas ou frágeis. Com a HARC Agents, estabelecemos uma base para sistemas agênticos que não são apenas seguros e confiáveis, mas também profundamente integrados aos ambientes de TI e TO. Nosso enfoque garante capacidade de observação em toda a empresa e prontidão operacional desde o primeiro dia, ao transformar inovação em impacto escalável e sustentável”" explicou Premkumar Balasubramanian, Diretor de Tecnologia da Hitachi Digital Services.

Dois novos recursos da HARC Agents garantem acessibilidade eficazàIA empresarial

A nova Biblioteca de Agentes é uma rica coleção de mais de 200 agentes, provenientes de empresas do Grupo Hitachi, em toda a empresa, cada uma oferecendo competências tecnológicas distintas. Os agentes são colocados em prática por engenheiros da Hitachi para desenvolver sistemas de IA mais complexos. Os agentes continuam operando em nome dos clientes quando os mesmos utilizam estes sistemas. Cabe ressaltar que os agentes abrangem seis domínios principais:

IA industrial (casos de uso específicos para cada setor)

IA de operações

IA de engenharia

IA analítica

IA de segurança

IA de nuvem

A Biblioteca de Agentes continuará crescendoàmedida que novos agentes forem gerados para dar suporte às necessidades de projetos de clientes internos e externos.

Ao mesmo tempo, a Hitachi Digital Services também lançou hoje seu Sistema de Gerenciamento de Agentes (AMS). Dentro da estrutura da HARC Agents, o AMS é um nível centralizado de capacidade de observação e controle através de um único "painel de controle" em um conjunto heterogêneo de plataformas agênticas, como Copilot Studio, Google Agentspace, Lyzr, Ema e outras. A visibilidade, a governança e o gerenciamento do ciclo de vida unificados de agentes inteligentes, que oferece o AMS, garantem uma implementação segura, escalável e flexível em ambientes corporativos.

"A Hitachi há muito tempo promove o uso de IA em todos os níveis organizacionais (de executivos a engenheiros de linha de frente), dando suporte a várias aplicações, como análise de riscos de negócios e manutenção preditiva. Isso é possível graças às nossas décadas de experiência no desenvolvimento e operação de sistemas de TI. O profundo conhecimento de domínio incorporado em nossos produtos e sistemas é o que nos permite implementar com sucesso a IA agêntica. A HARC Agents representa um futuro em que a IA não é apenas uma ferramenta, mas uma parceira que amplia as capacidades humanas e ajuda a resolver desafios sociais. Através da inovação digital, a Hitachi está comprometida em agregar valor a todos e chegar a uma sociedade segura, protegida e sustentável – uma sociedade Harmonizada", disse Jun Abe, Presidente do Conselho da Hitachi Digital Services e Vice-Presidente Executivo da Hitachi, Ltd., Diretor Geral da Divisão de Sistemas e Serviços Digitais.

Para mais informações sobre como a HARC Agents pode beneficiar sua jornada de IA agêntica, acesse www.hitachids.com/service/enterprise-ai.

Sobre a Hitachi Digital Services

A Hitachi Digital Services, uma subsidiária integral da Hitachi, Ltd., é uma integradora mundial de sistemas que impulsiona plataformas de missão crítica com pessoas e tecnologia. Ajudamos empresas a desenvolver, integrar e operar sistemas físicos e digitais com soluções personalizadas em nuvem, dados, IoT e modernização de ERP, com suporte de IA avançada. Ao combinar Tecnologia da Informação e Tecnologia Operacional (TIxTO), impulsionamos eficiência, inovação e crescimento em todos os setores. Com mais de 110 anos de liderança em engenharia e tecnologia do Grupo Hitachi, a Hitachi Digital Services impulsiona plataformas mais inteligentes para um futuro mais seguro e sustentável. Para mais informações sobre a Hitachi Digital Services, acesse o site da empresa em www.hitachids.com.

Sobre a Hitachi, Ltd.

Mediante seu Negócio de Inovação Social (SIB), que reúne TI, TO (Tecnologia Operacional) e produtos, a Hitachi contribui para uma sociedade harmoniosa, onde o meio ambiente, o bem-estar e o crescimento econômico estão em equilíbrio. A Hitachi opera a nível internacional em quatro setores: Sistemas e Serviços Digitais, Energia, Mobilidade e Indústrias Conectivas; e na Unidade de Negócios Estratégica SIB para novos negócios em crescimento. Com a Lumada em seu centro, a Hitachi gera valor a partir da integração de dados, tecnologia e conhecimento especializado para solucionar desafios sociais e de clientes. A receita do ano fiscal de 2024 (concluído em 31 de março de 2025) totalizou 9.783,3 bilhões de ienes, com 618 subsidiárias consolidadas e cerca de 280.000 funcionários em todo o mundo. Acesse nosso site www.hitachi.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

