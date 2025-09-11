LambdaTest lança o Smart Heal nativo de IA para aumentar a confiabilidade dos testes de automação

A LambdaTest, uma plataforma dedicadaàengenharia de qualidade com tecnologia GenAI, anunciou hoje o lançamento do AI -Native Smart Heal para testes de automação, uma funcionalidade revolucionária criada para superar um dos desafios mais recorrentes nos testes de aplicativos: falhas de localizador.

Falhas no localizador geralmente levam a roteiros de automação defeituosos e voláteis, resultando em interrupções frequentes nos testes, aumento nos gastos com manutenção e atrasos nos ciclos de desenvolvimento. Com o Smart Heal, a LambdaTest introduz um mecanismo baseado em IA/ML que identifica e se recupera automaticamente de problemas no localizador durante a execução do teste. Isso garante execuções de automação mais suaves e resilientes, mesmo com a evolução das interfaces do usuário.

O Smart Heal captura uma linha de base de execuções de testes bem-sucedidas e utiliza análise de IA para detectar alterações na interface do usuário. Quando não é possível localizar um elemento devido a modificações no DOM ou na interface do usuário, o sistema identifica a correspondência válida mais próxima e repete o procedimento para manter execução ininterrupta. Se não for possível corrigir um localizador, a IA oferecerá sugestões práticas – independentemente de o teste ser aprovado ou não – para que as equipes possam fortalecer os roteiros mais rapidamente. Todas as ações e insights de correção são registrados com total transparência no painel do LambdaTest.

“As empresas de hoje exigem velocidade e resiliência em seus pipelines de testes”, disse Mayank Bhola, cofundador e chefe de produto da LambdaTest. “O Smart Heal lida diretamente com o antigo problema da fragilidade dos testes, tornando a automação mais adaptável e confiável. Esse recurso possibilita que as equipes se concentrem na inovação, garantindo que seus processos de Integração CI/CD sejam executados com maior estabilidade e eficácia.”

As principais aplicações do Smart Heal incluem o aumento da confiabilidade de CI/CD pela diminuição de erros de compilação instáveis, redução da manutenção manual de roteiros em cenários de interface de usuário em constante transformação e a disponibilização de trilhas de auditoria detalhadas para dar suporteàdepuração eàmelhoria contínua.

O AI Smart Heal reafirma o compromisso da LambdaTest em auxiliar as empresas a agilizarem os ciclos de lançamento com confiança e precisão. Atualmente, este novo recurso se encontra em fase de beta restrito. Empresas que desejam ter acesso antecipado são encorajadas a entrar em contato com a LambdaTest para participar do programa beta.

Para saber mais sobre o AI-Native Smart Heal para testes de automação, visite https://www.lambdatest.com/support/docs/smart-heal-appium/

