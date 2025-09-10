A TON Strategy Company dá as boas-vindas à negociação da $TON no Gemini, Robinhood e Zengo, com o aumento do momentum do ecossistema

A TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (a "Empresa"), empresa de tesouraria de ativos digitais comprometida em manter a Toncoin ($TON), celebrou hoje o lançamento da negociação da $TON no Gemini, Robinhood e Zengo. As listagens expandem o acesso a uma das 25 principais criptomoedas por capitalização do mercado.

"O dia de hoje representa um momento importante para o ecossistema da TON, com a $TON agora mais acessível a milhões de investidores através de três plataformas amplamente usadas", afirmou Manuel Stotz, presidente executivo da TON Strategy Company. "Essas listagens servem como um poderoso indicador do crescente reconhecimento da utilidade e relevância da $TON e reforça nossa convicção como contribuidoraàestabilidade da rede. Espero que o maior acessoà$TON impulsione maior uso, atraia novos usuários e aumente a utilidade da blockchain".

A $TON é o token nativo da The Open Network (TON), uma blockchain de camada 1 exclusivamente integrada no Telegram, onde potencializa pagamentos, propriedade digital e aplicações descentralizadas em uma plataforma com mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês.

"Essas listagens são ainda evidência da adoção cada vez mais ampla do ecossistema, o que, acreditamos, fortalece a proposição de valor da TON Strategy Company como a primeira e maior empresa pública dedicadaà$TON", acrescentou o Sr. Stotz. "Acreditamos que eles mostram que a $TON está solidificando sua posição no mercado generalizado, com maior disponibilidade em plataformas usadas por investidores do dia a dia. É um sinal de crescente confiança na utilidade da rede, de pagamentos a aplicativos e uma plataforma social de bilhões de usuários".

A TON Strategy Company se tornou o primeiro veículo de tesouro negociado publicamente, dedicadoà$TON, após a conclusão de um investimento privado de $558 milhões. A Empresa executa sua missão de expandir continuamente a exposição da $TON e contribuir ao ecossistema da TON através de alocação disciplinada de capital, capital de balanço permanente e staking da $TON.

As listagens da $TON hoje acompanham os recentes marcos da TON Strategy Company, incluindo:

Acúmulo de $780 milhões em ativos de tesouraria 1

A aprovação e o lançamento de um programa de recompra de ações de até $250 milhões, com a Cantor Fitzgerald & Co. nomeada como agente de recompra

A publicação da primeira mensagem do presidente da Empresa, definindo metas que ultrapassam 5% da oferta da TON (em títulos de tesouraria), expandem as receitas de staking e buscam a tokenização das suas próprias ações

"Cada um desses desenvolvimentos sinalizam o crescente momentum da TON Strategy Company", afirmou Veronika Kapustina, CEO da Empresa. "Ao mesmo tempo, as listagens de hoje são um importante marco da $TON, expandindo o acesso e a adoção nas plataformas de aceitação geral, um resultado positivo para todo o ecossistema".

Sobre a TON Strategy Company

A TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) concentra-se na acumulação de Toncoin ($TON) para investimento a longo prazo, seja adquirida através da aplicação de receitas de transações de captação de capital, recompensas de staking ou através de compras no mercado aberto. A empresa tem como objetivo expandir de forma constante a sua reserva de $TON, fazer staking de $TON e apoiar o desenvolvimento de uma economia tokenizada dentro da plataforma de bilhões de usuários do Telegram.

Além disto, a empresa continua operando unidades de negócios legadas, incluindo a MARKET.live, uma plataforma de compras ao vivo de diversos fornecedores, e a LyveCom, uma inovadora em comércio social com tecnologia de IA, a qual permite que marcas e comerciantes ofereçam experiências de compras ao vivo omnicanal em sites, aplicativos e plataformas sociais.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995, incluindo declarações relacionadas ao desenvolvimento do ecossistema da TON, o uso da $TON, a estratégia da Empresa e as metas da Empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram substancialmente, e os resultados reportados não devem ser considerados como uma indicação de desempenho futuro. Fatores importantes que podem afetar os resultados ou desfechos reais incluem, mas não se limitam a: riscos relacionadosàToncoin e ao setor de ativos digitais; a capacidade da Empresa de executar com sucesso seu programa de recompra de ações, sua estratégia mais ampla de alocação de capital e outras iniciativas comerciais; e outros riscos e incertezas estabelecidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2025 e nos arquivos subsequentes da Empresa juntoàSEC. Essas declarações prospectivas referem-se apenasàdata deste documento, e a Empresa se isenta de qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto conforme exigido por lei.

1 Ativos de tesouraria calculados como o total do preço agregado do mercado referenteàparticipação da $TON da Empresa, mais a disponibilidade de caixa da Empresa; o valor de $780 milhões foi calculado em 20 de agosto de 2025, 21h00 (horário do leste), usando o preço da CoinMarketCap para a $TON, de $3,28.

Contato para a mídia:

ton@sbscomms.com