Cognite Atlas AI™ impulsiona o sucesso dos clientes com uma nova e importante versão e acelera a adoção da IA Agêntica para revelar mais valor industrial

Cognite, a líder global em IA industrial, anunciou hoje um uma importante versão do Cognite Atlas AI™, a única bancada de trabalho de IA industrial em low-code para potencializar agentes com dados em tempo real de tecnologia operacional (OT), tecnologia da informação (TI) e engenharia prontos para IA. Esse rápido avanço inclui a entrada de novos clientes semanalmente, um testemunho de sua eficácia em impulsionar a transformação digital industrial e gerar valor. O mais recente lançamento do produto será apresentado em uma conferência Atlas AI Summit com lotação esgotada, com centenas de participantes em Tóquio, Japão, no dia 10 de setembro.

Cognite, the global leader in industrial AI, today announced a major release of Cognite Atlas AI™, the only low-code industrial AI agent workbench to power agents with real-time, AI-ready operational technology (OT), information technology (IT), and engineering data.

“Esta última versão do Cognite Atlas AI é um verdadeiro divisor de águas”, disse Nobuyoshi Hojo, gerente geral do Centro de Tecnologia e Engenharia da Idemitsu Kosan Co., Ltd. “Os agentes de IA estão ampliando nosso impacto e melhorando a segurança, reduzindo o tempo de inatividade das fábricas e desbloqueando novos níveis de inovação em nossas refinarias. Não estamos apenas automatizando tarefas; estamos aproveitando insights confiáveis orientados por IA para melhorar continuamente nossos processos de negócios e gerar valor significativo em toda a organização. Este é um passo decisivo em nossa jornada de transformação digital”.

Uma recente pesquisa da PwC revela uma lacuna significativa entre a exploração da IA e sua adoção em grande escala, com 79% das empresas testando agentes de IA, mas apenas 19% implantando-os em escala. Para ajudar a preencher essa lacuna, esta última versão foi projetada para acelerar e simplificar a implantação de agentes de IA prontos para produção. A nova versão inclui recursos poderosos que permitem às organizações implementar soluções de IA com mais rapidez e confiança. Os principais aprimoramentos incluem:

Integração perfeita : automatizar tarefas demoradas integrando agentes diretamente aos aplicativos Cognite existentes para realizar análises da origem do problema, solucionar processos, criar pacotes de trabalho, analisar desempenho e muito mais.

: automatizar tarefas demoradas integrando agentes diretamente aos aplicativos Cognite existentes para realizar análises da origem do problema, solucionar processos, criar pacotes de trabalho, analisar desempenho e muito mais. Criação simplificada de agentes : criar agentes 10 vezes mais rápido com modelos pré-configurados para analisar dados de séries temporais, gerar pacotes de trabalho, reunir informações de múltiplas fontes de dados, resumir transferências de turno e classificar ordens de serviço.

: criar agentes 10 vezes mais rápido com modelos pré-configurados para analisar dados de séries temporais, gerar pacotes de trabalho, reunir informações de múltiplas fontes de dados, resumir transferências de turno e classificar ordens de serviço. Ferramentas industriais sob medida: acelerar a escalabilidade através da rápida implantação de agentes para consultar o gráfico de conhecimento industrial e encontrar informações relevantes.

acelerar a escalabilidade através da rápida implantação de agentes para consultar o gráfico de conhecimento industrial e encontrar informações relevantes. Operações seguras e controladas: garantir a confiabilidade e confiança por meio de operações de agentes seguras e bem controladas, com controles granulares de acesso de usuários.

"A versão mais recente do Cognite Atlas AI é um grande salto para reduzir a lacuna entre a fase piloto e a produção", disse Joe Lamming, analista sênior e líder técnico de IA aplicada da Verdantix. “Nossa pesquisa mostra que agentes escaláveis dependem de uma engenharia de contexto extremamente precisa – modelos de domínio que representem fielmente o que é importante, conexões semânticas legíveis por máquinas, alta simultaneidade, acesso controlado a ferramentas e observabilidade detalhada – muito além do que uma simples interface de chat pode fornecer O Atlas AI estende naturalmente a plataforma DataOps da Cognite para automatizar tarefas operacionais comuns em uma bancada de trabalho de low-code, configurável pelo usuário e específica para cada domínio. Vemos tais suítes de produtos como meios para habilitar automações de grau de produção , com supervisão humana, para mais organizações, e não apenas demonstrações para os primeiros usuários”.

“O mundo industrial está em um ponto de inflexão crucial, no qual o verdadeiro valor da IA não está em experimentos isolados, mas em soluções escaláveis e prontas para produção”, disse Chirayu Shah, diretor de produtos da Cognite. “Nossa mais recente versão do Cognite Atlas AI é uma resposta direta a essa necessidade. Estamos capacitando nossos clientes a acelerar sua transformação digital e a desbloquear valor significativo ao tornar os agentes de IA uma parte fundamental de suas operações. Temos clientes em produção com o Atlas AI em diversos setores industriais nas Américas, EMEA e Japão”.

Inscreva-se para participar da Conferência Global de IA Industrial e Dados da Cognite, Impact 2025, e ouvir mais de líderes do setor sobre o Atlas AI e como a IA Agêntica está transformando operações.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa trabalhar para a indústria. Empresas líderes em energia, fabricação e eletricidade e energias renováveis escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis e em tempo real, transformando suas operações pesadas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável que facilita a todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, o acesso e a compreensão de dados industriais complexos, a cooperação em tempo real e a construção de um futuro melhor. Acesse nosso site www.cognite.com e siga-nos no LinkedIn e X.

Sobre a Cognite Atlas AI™

O Cognite Atlas AI™ desbloqueia todo o potencial dos dados industriais, capacitando as equipes a tomarem decisões mais rápidas e seguras e a acelerarem a eficiência operacional e a inovação em escala. O Cognite Atlas AI inclui uma biblioteca crescente de agentes pré-configurados, um criador de agentes em low-code, ferramentas industriais desenvolvidas sob medida e uma seleção curada de LLMs com benchmarking. Ele também utiliza dados em tempo real de OT, TI e engenharia no Cognite Data Fusion® , garantindo que os agentes entreguem resultados precisos, rastreáveis e confiáveis para fluxos de trabalho industriais.

