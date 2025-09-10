Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Nova fronteira da proteção logística une segurança física e digital

A Fractal, empresa dedicada à segurança tecnológica, destaca que a interoperabilidade entre sensores, sistemas de rastreamento e plataformas digitais é essencial para mitigar riscos operacionais e proteger ativos em tempo real.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/09/2025 19:17

compartilhe

Siga no
x
Nova fronteira da proteção logística une segurança física e digital
Nova fronteira da proteção logística une segurança física e digital crédito: DINO

A digitalização da cadeia logística trouxe avanços na eficiência do transporte e armazenamento de cargas. No entanto, também elevou a complexidade da segurança, exigindo uma abordagem integrada que una proteção física e cibernética. A Fractal, empresa dedicada à segurança tecnológica, destaca que a interoperabilidade entre sensores, sistemas de rastreamento e plataformas digitais é essencial para mitigar riscos operacionais e proteger ativos.

Com soluções que conectam lacres eletrônicos, inteligência de dados e monitoramento remoto, a Fractal atua para prevenir violações, fraudes e extravios. “A segurança logística do futuro exige convergência. Só é possível garantir integridade da carga com monitoramento contínuo, análise preditiva e respostas rápidas, tanto em nível físico quanto digital”, afirma José Roberto França de Mesquita Filho, executivo da Fractal e especialista em integração tecnológica aplicada à logística.

Entre as tecnologias aplicadas pela empresa estão sensores IoT com alertas automáticos, sistemas de visão embarcada com reconhecimento de anomalias e plataformas que unem dados de campo com sistemas ERP, WMS e TMS das empresas. A combinação permite rastreabilidade fim a fim e oferece visibilidade sobre possíveis vulnerabilidades na operação, desde o armazém até a última milha.

O tema ganhou destaque no setor após a publicação do Relatório de Riscos Cibernéticos 2025 da Allianz Global Corporate & Specialty, que apontou a logística como uma das áreas mais vulneráveis a ataques e falhas integradas entre ambiente físico e digital.

A Fractal defende que a adoção de uma matriz de segurança integrada deve ser prioridade na estratégia de gestão de riscos de empresas que atuam com transporte e armazenagem de alto valor agregado.



Website: https://www.linkedin.com/company/fractal-intelligent-security/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay