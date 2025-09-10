Grupo Amil apresenta Relatório ESG 2024 com foco em pessoas

O Grupo Amil divulgou o seu Relatório ESG 2024, marcando um novo momento da companhia. O documento reforça a missão da empresa de “cuidar” e destaca os avanços obtidos nos pilares ambiental, social e de governança, com ênfase na valorização de pessoas, na integridade corporativa e na sustentabilidade do sistema de saúde.

Com 33 mil colaboradores e 5 milhões de clientes, o Grupo Amil encerrou 2024 com números expressivos: foram realizados 89 milhões de procedimentos médicos, 12 milhões de tratamentos odontológicos e 1,27 milhão de atendimentos por telemedicina. A companhia registrou um lucro de R$ 620 milhões no período, com investimentos que somaram R$ 213 milhões, evidenciando uma gestão financeiramente equilibrada e comprometida com a qualidade assistencial.

“Em 2024, simplificamos a estrutura organizacional de comando da empresa e ampliamos a integração dos elos da cadeia de prestação de serviços. Essa ação foi orientada pela busca por processos mais eficientes e por excelência nas soluções em saúde oferecidas aos beneficiários e pacientes”, explica o CEO da Amil, Renato Manso.

Outro destaque foi a criação da marca Rede Total Care para a operação da rede assistencial própria do Grupo Amil. “Expandimos o credenciamento dessas unidades para outras operadoras, autogestões e clientes empresariais. Atualmente, a rede tem 19 hospitais e mais de 70 ambulatórios, unidades avançadas e pronto atendimentos, unidos no propósito de atender melhor a cada dia”, afirma o CEO da Rede Total Care, Anderson Nascimento.

Entre os temas apresentados no relatório está o eixo “Cuidado com as Pessoas e a Sociedade”, que reúne as ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores, ao desenvolvimento profissional e à promoção da diversidade. A empresa manteve, pelo sétimo ano consecutivo, o selo Top Employer, além de ter sido reconhecida com o Prêmio de Excelência em Gestão de Pessoas e pela Plataforma Melhor RH. “Trabalhamos para construir um ambiente que promova segurança, inclusão e propósito porque cuidar de quem cuida faz parte da nossa missão”, afirma o vice-presidente de Pessoas e Segurança do Grupo Amil, Ricardo Burgos.

Ao longo de 2024, o Grupo Amil intensificou programas voltados à saúde mental dos colaboradores, ampliou o suporte com serviços de orientação jurídica e financeira e reforçou suas ações de inclusão por meio de grupos de diálogo e campanhas internas de conscientização sobre equidade de gênero, convívio intergeracional e inclusão das pessoas LGBTQIAPN+.

A experiência do cliente foi fortalecida com a implantação de uma operação de canais integrados, monitoramento em tempo real dos atendimentos e lançamento do novo aplicativo Amil Clientes. Essas melhorias contribuíram para o aumento do índice NPS (Net Promoter Score) e para o reconhecimento externo, como no Prêmio Reclame Aqui, em que a Amil foi bicampeã na categoria Planos de Saúde - Grandes Operações.

O relatório destaca ainda estratégias e práticas de sustentabilidade para a redução e descarte de resíduos e materiais perigosos, além das ações no campo da responsabilidade social, como a doação de insumos médico-hospitalares avaliados em mais de R$ 2 milhões para o estado do Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes.