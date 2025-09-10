Assine
Agosto Dourado reforça importância da amamentação como ato de vínculo

A Helper, iniciativa voltada à assessoria de pais, terapeutas e escolas na zona norte de São Paulo, reforça o compromisso com um olhar integral sobre o desenvolvimento infantil.

10/09/2025 18:40

O mês de agosto marca a campanha nacional conhecida como Agosto Dourado, criada para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento infantil. Mais do que um gesto nutricional, amamentar representa acolhimento, segurança e o início de um laço afetivo fundamental para o bem-estar da criança.

A Helper, iniciativa voltada à assessoria de pais, terapeutas e escolas na zona norte de São Paulo, reforça o compromisso com um olhar integral sobre o desenvolvimento infantil. “A amamentação é uma experiência singular, vivida de forma única por cada mãe e cada bebê. Na Helper, valorizamos todas as formas de cuidar e apoiamos as famílias com respeito e acolhimento”, afirma Tati Novaes Diretora da instituição.

De acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Além disso, fortalece o sistema imunológico, estimula o desenvolvimento neurológico e promove vínculo afetivo entre mãe e bebê.

Com práticas que unem terapias, contraturno escolar e brincadeiras livres, a Helper acompanha de perto a rotina das famílias e reconhece a importância de valorizar os primeiros vínculos. Durante todo o mês, a instituição promove conteúdos e ações voltadas à escuta ativa e à valorização da maternidade e da primeira infância.

“Celebrar o Agosto Dourado é também reconhecer o cuidado em suas múltiplas formas – sempre com empatia, escuta e apoio às famílias em suas jornadas singulares”, conclui a equipe.



Website: https://www.instagram.com/p/DNOb0VCy3lw/

