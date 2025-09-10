Temperatta amplia presença no e-commerce e chega ao Mercado Livre

A Temperatta acaba de anunciar sua entrada oficial no Mercado Livre. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de fortalecer sua presença no ambiente digital e ampliar o acesso dos consumidores à sua linha de produtos.

Com a chegada de produtos como Kits de Sais de Parrilla, Molho Barbecue e Molho de Pimenta Defumada à plataforma, os clientes passam a ter mais facilidade na hora da compra, como diferentes opções de pagamento, frete rápido e programas de fidelidade.

Segundo a equipe da Temperatta, o movimento é um passo importante para acompanhar a evolução dos hábitos de consumo no Brasil, cada vez mais voltados para o e-commerce. “Estar no Mercado Livre significa estar mais perto dos nossos consumidores, em uma vitrine de alcance nacional. É uma oportunidade de levar nossos produtos a novos públicos e oferecer uma experiência de compra mais ágil e completa”, afirma a direção da marca.



Atingindo a marca de R$ 254,4 bilhões em 2023, o faturamento do e-commerce brasileiro teve um crescimento de 0,7%. O resultado é positivo quando comparado com 2022, ano no qual o setor registrou uma queda de 2,2%. Os resultados são da 49ª edição da pesquisa Webshoppers da NielsenIQ Ebit.

“Nossa chegada ao Mercado Livre representa um marco para a Temperatta. Estamos ampliando nossa presença digital para estar cada vez mais próximos dos consumidores, oferecendo conveniência, confiança e a qualidade. O marketplace é uma vitrine estratégica que nos permitirá alcançar novos públicos e acelerar nosso crescimento no e-commerce”, destaca o CEO da Temperatta, Fernando Seabra Junior.