Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Temperatta amplia presença no e-commerce e chega ao Mercado Livre

Movimento reforça estratégia digital da marca e facilita o acesso dos consumidores aos produtos em todo o Brasil

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/09/2025 18:40

compartilhe

Siga no
x
Temperatta amplia presença no e-commerce e chega ao Mercado Livre
Temperatta amplia presença no e-commerce e chega ao Mercado Livre crédito: DINO

A Temperatta acaba de anunciar sua entrada oficial no Mercado Livre. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de fortalecer sua presença no ambiente digital e ampliar o acesso dos consumidores à sua linha de produtos.

Com a chegada de produtos como Kits de Sais de Parrilla, Molho Barbecue e Molho de Pimenta Defumada à plataforma, os clientes passam a ter mais facilidade na hora da compra, como diferentes opções de pagamento, frete rápido e programas de fidelidade.

Segundo a equipe da Temperatta, o movimento é um passo importante para acompanhar a evolução dos hábitos de consumo no Brasil, cada vez mais voltados para o e-commerce. “Estar no Mercado Livre significa estar mais perto dos nossos consumidores, em uma vitrine de alcance nacional. É uma oportunidade de levar nossos produtos a novos públicos e oferecer uma experiência de compra mais ágil e completa”, afirma a direção da marca.

Atingindo a marca de R$ 254,4 bilhões em 2023, o faturamento do e-commerce brasileiro teve um crescimento de 0,7%. O resultado é positivo quando comparado com 2022, ano no qual o setor registrou uma queda de 2,2%. Os resultados são da 49ª edição da pesquisa Webshoppers da NielsenIQ Ebit.

“Nossa chegada ao Mercado Livre representa um marco para a Temperatta. Estamos ampliando nossa presença digital para estar cada vez mais próximos dos consumidores, oferecendo conveniência, confiança e a qualidade. O marketplace é uma vitrine estratégica que nos permitirá alcançar novos públicos e acelerar nosso crescimento no e-commerce”, destaca o CEO da Temperatta, Fernando Seabra Junior. 



Website: https://www.instagram.com/temperatta/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay