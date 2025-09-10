Assine
PodBrilhar estreia 5ª temporada com novas vozes e temas

Nova temporada traz episódios inéditos, convidadas especiais e debates

10/09/2025

PodBrilhar estreia 5ª temporada com novas vozes e temas

O PodBrilhar, podcast que tem se consolidado como um importante espaço de discussão sobre o universo feminino, estreiou sua 5ª temporada no dia 9 de setembro. A nova temporada chega com episódios inéditos, disponibilizados todas as terças-feiras durante o mês de setembro, e com a participação de convidadas que trazem histórias e reflexões sobre temas que impactam o cotidiano das mulheres. Com a condução de Laura Vicente, o podcast promete fortalecer sua proposta de ser um ponto de encontro para o debate, o acolhimento e o compartilhamento de experiências.

A temporada conta com a presença das influenciadoras Gabi Zanotti, Gabriela Cattuzo, Lu Ferreira e Taci Alcolea, que abordam temas variados e de grande relevância. Entre os episódios, destacam-se conversas sobre viagens não realizadas, a importância da escuta sem julgamentos, a aceitação das múltiplas versões de si mesma e, claro, as realidades da maternidade sem perfeição. Com isso, o PodBrilhar segue como um convite para refletir sobre a vida de mulheres em diferentes fases, buscando sempre inspirar empatia, conexão e aprendizado.

Com mais de 4,6 milhões de visualizações acumuladas nas temporadas anteriores, o PodBrilhar reafirma seu compromisso com a qualidade e com o fortalecimento de debates que geram identificação e empoderamento.

Os novos episódios já podem ser acompanhados nas principais plataformas de áudio e no canal oficial da marca no YouTube. Para acompanhar mais novidades sobre o podcast, basta seguir o perfil oficial no Instagram @podbrilhar_oficial.



Website: https://www.instagram.com/podbrilhar_oficial/

